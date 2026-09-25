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    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня

    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    23 сентября 2026, 12:35 • Новости дня
    ВВС Британии создали первую эскадрилью для защиты спутников

    Британские ВВС сформировали первое космическое подразделение

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    Основная задача новой специализированной космической эскадрильи состоит в подавлении, ослаблении и пресечении любой враждебной деятельности, направленной против британских интересов в околоземном пространстве, передает РИА «Новости».

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что сформированное подразделение оснащено передовыми технологиями, в том числе новейшими средствами радиоэлектронной борьбы. Эскадрилья способна участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

    В начале сентября британское правительство представило новую национальную космическую стратегию на период до 2030 года. На программу планируется потратить рекордные 10,5 млрд долларов, из которых более трети пойдет на развитие профильного потенциала вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В прошлом году британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону.

    В 2024 году глава ВВС Британии предложил усилить противовоздушную оборону НАТО атакующим потенциалом.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35

    Минобороны Нидерландов: Бывших военных летчиков из KLM подготовят к полетам на F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

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    23 сентября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ростех вывел на рынок полностью отечественный комплекс IGLA

    Ростех представил модульный стрелковый комплекс IGLA для охоты и спорта

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация Ростех представила на рынке полностью отечественный стрелковый комплекс IGLA с модульной винтовкой и линейкой из пяти патронов, призванный заменить импортные аналоги для охотников и спортсменов.

    Госкорпорация Ростех вывела на рынок стрелковый комплекс IGLA, который призван заменить ряд иностранных аналогов и целиком основан на отечественных решениях, сообщается в публикации на канале Ростеха.

    В состав комплекса вошла модульная винтовка, которую можно быстро разбирать на две части и собирать обратно одним движением, а также пять видов патронов бренда IGLA, образующих единую экосистему для максимально эффективного поражения целей охотниками и спортсменами.

    Эксперт по охотничьему оружию и профессиональный охотник Евгений Спиридонов пояснил, что конструкция винтовки во многом стала результатом санкций, поскольку до их введения в России не было массового производства стволов из нержавеющей стали, и назвал новый комплекс примером импортозамещения, когда отечественное решение превосходит прежние варианты.

    Для винтовки подготовлены специально разработанные прицелы и другой необходимый обвес, а линейка включает пять вариантов патрона 308 Win (7,62х51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивный Match 160.

    По данным Ростеха, новый скоростной патрон Rocket обеспечивает на дистанции сто метров кучность, сопоставимую с лучшими охотничьими винтовками премиального класса, что позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на расстояниях до четырехсот метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ростех сообщил о создании винтовки, способной поразить цель с предельной точностью.

    В апреле Ростех представил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спортивной стрельбы.

    В прошлом году Ростех заявил об успешном боевом применении антидроновых патронов линейки IGLA.

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    23 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    В войсках ПВО и ВВС Белоруссии началась проверка боеготовности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии стартовала масштабная проверка боевой готовности подразделений Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по поручению президента Александра Лукашенко, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

    «Продолжается проверка вооруженных сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку министерства внутренних дел», – отметил Вольфович, передает ТАСС.

    Госсекретарь напомнил, что на прошлой неделе внезапной проверке подвергся один из танковых батальонов механизированной бригады. По его словам, военнослужащие достойно справились с поставленными задачами, а подробные результаты будут представлены главе государства.

    Вольфович подчеркнул особую важность ВВС и войск ПВО, которые ежедневно несут боевое дежурство. Они обеспечивают охрану воздушного пространства не только Белоруссии, но и внешних границ Союзного государства, поэтому обязаны быть готовы к немедленным действиям по защите критически важных объектов.

    В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал масштабную проверку боевой готовности всех вооруженных сил республики.

    Весной глава государства поручил продолжить точечную отмобилизацию воинских частей для оценки их боеготовности.

    По итогам прошлых мероприятий госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович отметил высокий уровень подготовки военных к защите страны.

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    22 сентября 2026, 20:02 • Новости дня
    Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные скорректировали алгоритмы искусственного интеллекта и процедуры целеуказания после трагического удара по школе в Иране, унесшего жизни 182 человек, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

    Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

    Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

    Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

    Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

    По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

    Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

    Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.

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    24 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Прокуратура Словакии признала законной передачу военной техники на Украину

    Генпрокуратура Словакии закрыла дело о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки критике премьер-министра Роберта Фицо, передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии официально признана законной.

    Генеральная прокуратура страны официально подтвердила закрытие расследования в отношении бывших властей, передает РИА «Новости».

    Поводом для прекращения разбирательства стало отсутствие доказательств причинения ущерба государству. Выяснилось, что срок эксплуатации вооружений истек, а ресурсов для их обслуживания не оставалось.

    Премьер-министр Роберт Фицо называл закрытие дела попыткой защитить прежнее руководство, однако надзорный орган опубликовал официальное опровержение. «В действиях отправленного в отставку и временно исполняющего свои обязанности правительства Словакии по передаче военной техники Украине не было состава преступления. Порядок действий и решения следователя полиции и прокурора Областной прокуратуры в Братиславе были правильными и соответствующими закону», – заявили в ведомстве.

    Братислава начала активно снабжать Киев оружием весной 2022 года, отправив систему противовоздушной обороны С-300. Через год словацкая сторона завершила поставку 13 истребителей МиГ-29 и части комплексов ПВО «КУБ. Ситуация изменилась лишь осенью 2023 года, когда новый кабинет министров полностью прекратил военную поддержку за счет государственных резервов.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Российские власти отмечали, что подобные действия мешают урегулированию кризиса и не способствуют началу мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего руководства страны за передачу истребителей.

    В феврале 2026 года прокуратура республики закрыла данные расследования за отсутствием состава преступления.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал отправку самолетов ошибкой прежних властей.

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