В США убегавшие от полиции подростки устроили ДТП, пострадали 16 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники полиции попытались остановить числившуюся в угоне машину. Однако водитель проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Автомобиль на городском перекрестке врезался в пассажирский автобус.

В салоне угнанного транспортного средства находились четверо подростков, они получили множественные травмы. Всего в медицинские учреждения были доставлены 16 человек, включая пассажиров автобуса.

В полиции подчеркнули, что полученные пострадавшими травмы не представляют угрозы для их жизней. Расследованием обстоятельств аварии занимаются специализированные подразделения дорожной полиции.

В мае водитель в американском штате Техас при попытке побега протаранил шесть автомобилей.

В апреле 13 человек пострадали из-за наезда машины на толпу в Луизиане.

В прошлом году в Южной Каролине один человек погиб в результате аварии со школьным автобусом.