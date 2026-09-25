Суды отстранили 17 членов участковых избиркомов в четырех регионах России

Tекст: Вера Басилая

Памфилова сообщила, что по решению суда от работы были отстранены 17 членов участковых избирательных комиссий в четырех субъектах страны, передает РИА «Новости».

«Были случаи, к сожалению, удаления членов комиссий. В четырех регионах – Республике Марий Эл, Республике Саха (Якутия), Московской области и Петербурге – от участия в работе избирательных комиссий были отстранены и удалены из помещений, подчеркну, по решению суда, 17 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также Памфилова сообщила, что в период кампании 2026 года поступило более 6,5 тыс. обращений. При этом 88% из них не содержали информации о предполагаемых нарушениях. По словам председателя Центризбиркома, количество обоснованных жалоб сократилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Значительно уменьшилось число сигналов о принуждении к голосованию. Всего было получено 31 такое обращение. Руководитель ЦИК подчеркнула, что ведомство провело огромную профилактическую работу для исключения подобных ситуаций, и это дало положительные результаты.

Ранее Памфилова заявила об отстранении причастных к вбросу бюллетеней лиц в Крыму и Марий Эл.

В Орловской области и Якутии члены избирательной комиссии аннулировали часть бюллетеней из-за проблем с пломбами.

Также Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.