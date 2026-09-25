Пугачева с дочерью Лизой встретились с Томасом Андерсом на Кипре

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Voice, певица впервые вышла в свет после переезда из Латвии на Кипр, посетив выступление Томаса Андерса в Лимасоле.

Концерт солиста Modern Talking прошел 24 сентября в зале Monte Caputo. Артистка пришла на шоу в темно-синем платье в компании дочери, которая надела черное мини-платье и очки.

Томас опубликовал фото с Аллой Пугачевой и ее 13-летней дочерью Лизой.

«Какая особая честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева сегодня вместе со своей дочерью Лизой посетила мой концерт на Кипре, а после него мы встретились лично. Совершенно особенная встреча с одной из самых значимых артисток Восточной Европы за последние 50 лет. Спасибо, дорогая Алла – и дорогая Лиза – за этот незабываемый момент!» – написал Томас Андерс в соцсетях.



Супруг певицы Максим Галкин* (признан в России иностранным агентом) не присутствовал на мероприятии. По его словам, в это время он находился в Риме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Алла Пугачева обвинила мужа Максима Галкина* в вынужденном переезде семьи на Кипр.

Музыкант Дитер Болен предложил Томасу Андерсу возродить популярный дуэт Modern Talking.