Памфилова поблагодарила приехавших на выборы в России западных наблюдателей

Tекст: Вера Басилая

Председатель ЦИК выразила благодарность иностранным гостям в информационном центре комиссии во время подведения предварительных итогов голосования, передает РИА «Новости».

«США приехали, из Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Норвегии, Франции, Испании и других европейских стран тоже были. Я хочу отдать дань смелости этих людей. Она вызывает особое уважение… Огромное им спасибо. Знали, на что шли, осознанно приехали. Молодцы, спасибо», – сказала Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что иностранцы осознавали риски, которым подвергнутся по возвращении домой. По ее словам, факты давления подтверждаются, что демонстрирует истинное отношение к свободе слова в западных странах.

Всего в Россию прибыли 1126 наблюдателей из 133 стран. Они посетили 54 региона от Калининграда до Приморья. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на федеральных выборах.

Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань назвала прошедшее голосование прозрачным и демократичным.

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