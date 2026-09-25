Песков назвал санкции против экс-главреда RT France давлением на СМИ

Песков прокомментировал ограничительные меры, принятые против бывшего главного редактора телеканала, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные действия западных стран направлены на прямое преследование неугодных журналистов.
«Это не первая незаконная санкция такого рода. Это неприкрытое давление на СМИ. Это преследование представителей средств массовой информации. Это подавление любого инакомыслия в стране. Это красноречиво свидетельствует о тех практиках, о которых позволяют себе французские власти», – подчеркнул Песков в ходе общения с прессой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз внес бывшую главу французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список.
Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала подготовку ответных мер.
Месяцем ранее российское дипломатическое ведомство назвало выдворение журналистки из Франции актом расправы.