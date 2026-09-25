Песков назвал санкции против экс-главреда RT France давлением на СМИ

ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности

Германия и Испания разошлись во взглядах на поддержку европейской промышленности

Tекст: Мария Иванова

Германия и Испания представили неофициальные дискуссионные документы, отражающие их противоположные взгляды на применение новых правил, пишет Politico.

Разногласия касаются закона об ускорении развития промышленности, предложенного Еврокомиссией в марте. Документ направлен на поддержку зеленых технологий, энергоемкой промышленности и автопрома ЕС в конкуренции с китайскими экспортерами.

Берлин выступает за широкое определение критериев поддержки. «Германия отвергает протекционизм и дискриминацию», – говорится в документе. Немецкая сторона настаивает на включении в программу стран, имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС или состоящих в таможенном союзе. Такой подход может охватить до 80 государств.

Франция и Испания требуют более жестких ограничений. Испанская сторона предложила трехуровневую систему, где максимальные преференции получают товары, произведенные непосредственно в Евросоюзе. Второй уровень предназначен для стран Европейского экономического пространства, третий – для партнеров по соглашениям о свободной торговле.

Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, планирует представить компромиссный вариант в середине октября. Министр промышленности страны Питер Берк выразил надежду на достижение соглашения к ноябрю. Однако разногласия наблюдаются не только между странами, но и внутри крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии.

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