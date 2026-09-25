Песков подтвердил переговоры спецпредставителя Путина с командой Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками, передает РИА «Новости».
По словам официального представителя Кремля, основное внимание уделяется вопросам потенциального взаимодействия в сфере экономики.
«Он продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CNN сообщил о встрече Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке.
В начале сентября спецпредставитель президента России назвал американских переговорщиков миротворцами по прибытии в Москву.
Президент Владимир Путин принял спецпосланников США в Кремле для обсуждения украинского урегулирования.