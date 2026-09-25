Песков сообщил о предстоящей региональной поездке Путина

Песков: Путин в пятницу совершит региональную поездку

Tекст: Дарья Григоренко

Песков анонсировал рабочую поездку президента в один из регионов страны, передает РИА «Новости».

«У президента Путина в графике сегодня региональная поездка», – сказал Песков,

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что подробная информация о перемещениях и мероприятиях российского лидера будет предоставляться по мере их фактического проведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорую рабочую поездку главы государства по российским регионам.

В конце августа Владимир Путин совершил визит в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

Ранее российский лидер впервые посетил Курильские острова.