В Кремле положительно оценили избрание участников СВО в Госдуму

Песков заявил, что в Кремле позитивно оценивают итоги голосования, по результатам которого участники специальной военной операции стали депутатами, передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность в том, что опыт этих людей будет крайне востребован в законодательной работе.
«Это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что новые парламентарии смогут внести существенный вклад в разработку различных инициатив, работая каждый на своем направлении.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила об избрании 46 ветеранов спецоперации в Госдуму девятого созыва.
В Ассоциации ветеранов СВО оценили результаты выборов колоссальным кредитом доверия от общества.
Президент Владимир Путин назвал прошедшее голосование поддержкой бойцов на передовой.