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    25 сентября 2026, 12:34 • Новости дня

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии

    МВД Казахстана: Военнослужащих унесло в море при высадке с катера в непогоду

    Tекст: Мария Иванова

    Казахстанских военнослужащих, погибших в ходе учений на Каспии, унесло в море при высадке с катера «Кайсар» в неблагоприятную погоду, сообщила пресс-служба МВД республики.

    Военно-следственное подразделение МВД проводит досудебное расследование по факту гибели военнослужащих во время учений «Хазар корганы – 2026», пишет ТАСС.

    Установлено, что 24 сентября в ходе учений на побережье Каспийского моря в 43 км от города Актау при высадке личного состава с катера «Кайсар» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащие были унесены в море.

    В Мангистауской области во время проведения учений ВМС на побережье Каспийского моря из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли. В результате оперативно принятых мер трое были спасены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу были установлены виновные в гибели военных на Каспии.

    Ранее число погибших достигло 14 человек.

    В четверг в Казахстане возбудили уголовное дело после инцидента.

    24 сентября 2026, 12:12 • Новости дня
    Во время военно-морских учений на Каспии погибли девять казахстанских солдат

    Минобороны Казахстана: На учениях в Каспийском море погибли девять военных

    Tекст: Мария Иванова

    В Мангистауской области во время учений Военно-морских сил Казахстана 19 военнослужащих унесло в Каспийское море, девять из них погибли.

    В результате инцидента на Каспии унесенными в море оказались 19 казахстанских военных, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

    На данный момент зафиксирована гибель девяти человек. Еще троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. В районе учений продолжается поисково-спасательная операция для обнаружения остальных пропавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Военно-морские силы Казахстана начали масштабные учения на Каспии.

    В прошлом месяце республика начала переброску войск для учений «Решительный отпор».

    В прошлом году казахстанские военные испытали новые методы маневренной войны.

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    25 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    Число погибших на учениях в Каспийском море казахских моряков достигло 14 человек

    В Казахстане обнаружили тела последних пропавших на учениях военных моряков

    Tекст: Мария Иванова

    В Казахстане завершилась поисковая операция на Каспийском море, спасатели обнаружили тела последних двух военных моряков, пропавших во время недавних учений.

    Общее число жертв трагедии достигло 14 человек, передает РИА «Новости». В пресс-службе министерства обороны республики уточнили детали завершения поисковой операции.

    «Сегодня, 25 сентября, около 9.15 (7.15 мск.) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса», – говорится в сообщении ведомства.

    Трагедия произошла 24 сентября во время учений в Мангистауской области. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра 17 военных моряков унесло в Каспийское море. Троих военнослужащих удалось спасти.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. Для выяснения всех обстоятельств создана правительственная комиссия.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны установила подозреваемых в халатном отношении к службе должностных лиц.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    25 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Установлены виновные в гибели военных на Каспии

    Генпрокуратура Казахстана установила виновных в гибели 12 военных на Каспии

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная прокуратура Казахстана установила виновных в гибели военнослужащих на Каспии, где во время учений погибли 12 человек.

    Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об установлении лиц, чьи действия привели к трагедии на Каспии, передает ТАСС.

    В ведомстве заявили: «Установлены должностные лица, подозреваемые в халатном отношении к службе, а также не обеспечившие контроль и принятие необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава с учетом метеоусловий, ненадлежаще организовавшие спасательные работы, что повлекло гибель людей».

    В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены более 30 военных, изъята документация и видеоматериалы. Кроме того, назначено 12 экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности на службе и нарушении правил кораблевождения.

    Трагедия произошла 24 сентября во время учений, когда 17 военнослужащих унесло в море.

    Число погибших на учениях в Каспийском море казахстанских военнослужащих достигло 12 человек.

    Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    24 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Токаев выразил соболезнования после гибели военных на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

    Глава государства направил слова поддержки семьям погибших, передает ТАСС. «Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия во время военных учений в Мангистауской области», – заявили в пресс-службе президента.

    Казахстанский лидер также поручил правительственной комиссии предпринять все необходимые действия для выяснения причин трагедии. Кроме того, комиссия должна обеспечить оказание помощи семьям погибших военных.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    По факту трагического инцидента Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

    В прошлом году Военно-морские силы Казахстана провели внезапную проверку боеготовности в этом регионе.

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    24 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагической гибели девяти военнослужащих страны во время учений на побережье Каспийского моря.

    «По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщили в генпрокуратуре страны, передает ТАСС.

    Инцидент произошел во время маневров Военно-морских сил из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра. В результате шторма 19 человек унесло в открытое море. На данный момент спасатели подтвердили гибель девяти солдат.

    Трех пострадавших удалось вытащить из воды, одного из них экстренно госпитализировали.

    Поисковые отряды продолжают искать остальных пропавших. На место происшествия направлены сотрудники МВД и МЧС.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали масштабные плановые учения в акватории Каспийского моря.

    Месяцем ранее республика проводила переброску войск и техники для стратегических маневров «Решительный отпор».

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    24 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Токаев объявил день траура из-за гибели моряков на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил 25 сентября днем общенационального траура после трагической гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Руководитель республики подписал соответствующий документ после происшествия, передает РИА «Новости». «Распоряжением главы государства в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в республике Казахстан объявлен общенациональный траур», – отметили в пресс-службе президента.

    Напомним, во время учений в Каспийском море погибли девять казахстанских военнослужащих.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Военно-морские силы республики начали данные плановые маневры в начале сентября.

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    24 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием на учениях Военно-морских сил на Каспии.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Он подчеркнул, что в России разделяют их боль и скорбь.

    Ранее из-за резкого ухудшения погоды на учениях в Каспийском море погибли 12 казахстанских военных.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

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    23 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждать с Белоруссией обмен базами данных о кибермошенниках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Центробанк планирует организовать двусторонний обмен базами данных о кибермошенниках с финансовыми регуляторами Белоруссии и Казахстана, сообщил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

    Банк России рассматривает возможность двустороннего обмена информацией о кибермошенниках с регулирующими органами Белоруссии и Казахстана, передает РИА «Новости». «Мы активно ведем дискуссии с коллегами из Белоруссии и Казахстана», – заявил Уваров в ходе XXIII Международного банковского форума.

    По его словам, обсуждение передачи данных злоумышленников иностранным ведомствам в настоящее время активно продвигается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клиенты российских банков вернули почти 650 млн похищенных мошенниками рублей.

    Ранее Центробанк зафиксировал рост использования злоумышленниками реквизитов иностранных граждан для вывода средств.

    Правительство России запустило специальный пилотный проект для обмена данными между ведомствами.

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    23 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Экс-спикер Мажилиса Кошанов возглавил Народный совет Казахстана

    Бывший спикер Мажилиса Кошанов избран председателем Народного совета Казахстана

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов избран председателем нового высшего консультативного органа республики – Народного совета, кандидатуру на этот пост предложил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

    Голосование по кандидатуре руководителя органа состоялось в среду в Астане в ходе первой сессии совета. По итогам тайного голосования должность получил Ерлан Кошанов, которого поддержали 120 из 121 присутствовавшего члена, один человек воздержался, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Казинформ».

    Идея создания Народного совета была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым в рамках конституционной реформы 2026 года. Новый высший консультативный орган состоит из 126 представителей различных сфер деятельности и наделен широкими полномочиями, включая законодательную инициативу и право инициировать всенародный референдум. Срок работы совета составляет четыре года.

    Создание консультативного совета стало частью масштабных политических преобразований в Казахстане. В июле в республике вступила в силу новая конституция, закрепившая переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю, выборы в который прошли в конце лета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Народного совета республики.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера с результатами парламентских выборов в республике.

    В июле глава государства объявил о начале новой эры в Казахстане после вступления в силу обновленной конституции.

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    24 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Личность погибшего под Смоленском бойца из Казахстана установили спустя 84 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские и казахстанские поисковики установили личность погибшего под Смоленском в 1942 году красноармейца Абу Буктыбаева благодаря найденной табличке с именами артиллеристов.

    Российские и казахстанские специалисты выяснили судьбу красноармейца Абу Буктыбаева, погибшего в 1942 году, передает РИА «Новости». «Во время поисковых работ в Смоленской области была обнаружена табличка с именами трех захороненных вместе артиллеристов. Одно из имен, предположительно, принадлежало Абу Буктыбаеву», – сообщило посольство России в Астане со ссылкой на «Поисковое движение России».

    После находки российская сторона обратилась к коллегам из казахстанского объединения «Завет предков», занимающегося поиском пропавших солдат. Информация появилась в социальных сетях, после чего на связь вышел племянник погибшего Марат.

    Абу Буктыбаев родился в 1918 году на станции Шонгай в Западно-Казахстанской области. В августе 1941 года его призвали в Красную армию, а через год он погиб. На фронт ушли и два его брата: Абилькаир погиб в апреле 1945 года, а Кайыргали вернулся и искал информацию о судьбе Абу.

    В годы Великой Отечественной войны из Казахской ССР призвали более 1,2 млн человек. Около 500 стали Героями Советского Союза, 110 получили орден Славы трех степеней. Каждый второй ушедший на фронт казахстанец погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября эстонские поисковики передали российским коллегам медаль погибшего советского солдата.

    В августе специализированные батальоны России и Белоруссии приступили к совместным раскопкам в Гродненском регионе.

    Месяцем ранее президенты России и Казахстана обсудили важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне.

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    24 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Токаев призвал соотечественников прекратить обижаться на прошлое

    Президент Казахстана Токаев призвал граждан не обижаться на прошлое

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан прекратить обижаться на прошлое и перестать искать виноватых в своих неудачах.

    Выступая на первой сессии высшего консультативного органа страны – Народного совета, глава государства подчеркнул, что обида на прошлое лишает народ будущего, отмечает ТАСС.

    Казахстанский лидер отметил важность правильного понимания истории. По его словам, невозможно построить успешное будущее, если постоянно искать оправдания неудачам и винить в них окружающих.

    Токаев также обратил внимание на необходимость воспитания подрастающего поколения. Он указал, что молодежь следует оберегать от малодушия и излишней тревожности, прививая ей гордость за историю своего народа и уверенность в завтрашнем дне.

    Ранее, в марте 2025 года, глава государства уже призывал казахстанское общество к объективному отношению к советскому периоду, отмечая наличие в нем светлых сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Токаев утвердил состав Народного совета Казахстана.

    Во вторник глава государства призвал не превращать русский язык в предмет политизации.

    В прошлом году казахстанский лидер попросил не искажать историческую правду о войне.

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    25 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    В Узбекистане подтвердили вызвавший отключение света в Казахстане сбой на ТЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Внезапная потеря 1600 мегаватт мощности на тепловой электростанции в Сырдарьинской области спровоцировала временные перебои с электроснабжением в соседнем Казахстане, сообщили в министерстве энергетики Узбекистана.

    Инцидент произошел ранним утром 25 сентября на объекте компании EDF, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 5.05 (3.05 мск) на новой тепловой электростанции, принадлежащей компании EDF, расположенной в Сырдарьинской области, произошел аварийный сбой, в результате которого была отключена мощность в 1600 МВт», – говорится в заявлении узбекистанского ведомства.

    Из-за аварии сработала автоматика, что привело к перебоям со светом в некоторых регионах Узбекистана. В министерстве уточнили, что проблемы затронули преимущественно сельскохозяйственные насосные станции и рядовых потребителей. На данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

    Казахстанский системный оператор KEGOC ранее фиксировал нарушения в работе объединенной энергосистемы Центральной Азии. Специалисты компании подтвердили, что причиной временного блэкаута в Казахстане стала нештатная ситуация на генерирующем предприятии в Узбекистане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце резкий переток электроэнергии вызвал массовые отключения света в нескольких казахстанских областях.

    Масштабная авария в энергосистеме Центральной Азии затронула южные регионы Узбекистана.

    Позже внезапный сбой внешнего электроснабжения произошел на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

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    25 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

    Tекст: Валерия Городецкая

    В знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг.

    Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

    Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Казахстана на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с главой МИД Казахстана Тлеуберди на полях Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди проводят закрытые переговоры в Нью-Йорке.

    Лавров и Тлеуберди встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Переговоры дипломатов проходят в закрытом для журналистов формате.

    Местом проведения диалога стало постоянное представительство России при Всемирной организации.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

    Днем ранее глава российского ведомства провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с министром попросил передать привет Владимиру Путину.

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