Омич заказал убийство двоюродного брата из-за овощного бизнеса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Омской области подозревается в попытке организации заказного убийства своего двоюродного брата из-за конфликта вокруг овощного бизнеса, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что 42-летний мужчина из Марьяновского района вместе с родственником создал оптово-распределительный центр. После открытия предприятия между ними возникли разногласия: обвиняемого не устроила предложенная доля в прибыли.

«На почве неприязненных отношений, вызванных желанием стать единственным выгодоприобретателем, последний решил организовать убийство брата», – указали в ведомстве.

Для этого он предложил знакомому с боевым опытом совершить преступление за вознаграждение в 1 млн рублей.

Потенциальный исполнитель обратился в региональное управление ФСБ. Дальнейшие встречи проходили под контролем спецслужб, которые инсценировали смерть жертвы.

После предъявления доказательств убийства заказчик передал посреднику 2,7 тыс. долларов и был задержан. Всего он успел выплатить 4,7 тыс. долларов. Дело передано в Кировский районный суд Омска.

В июле правоохранительные органы задержали исполнителя заказного убийства пермского бизнесмена Александра Лукова.

В феврале сотрудники ФСБ предотвратили расправу над коммерсантом из Оренбурга из-за крупного долга.

В августе суд приговорил пожилую москвичку к трем годам колонии за попытку организации убийства мужа.