Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны

Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».
«Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.
По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.
Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.
Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.