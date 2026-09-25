Названа причина смерти актрисы Марины Влади

Сын Высоцкого назвал продолжительную болезнь причиной смерти Влади

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь, передает ТАСС.

«Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», – поделился он.

Высоцкий также уточнил, что не полетит во Францию на похороны из-за отсутствия визы и связанных с этим сложностей. По его словам, он не поддерживал отношений с актрисой в последние годы и видел ее мельком около 15-20 лет назад.

Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого, их брак продлился с 1970 по 1980 год.

За свою карьеру Влади снялась более чем в 80 фильмах, получив приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Пчелиная матка» (1963). В 2012 году она была удостоена российской медали Пушкина за вклад в развитие культурных связей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французская радиостанция BFMTV сообщила о смерти артистки в возрасте 88 лет.

Газета Figaro назвала актрису славянской звездой французского кинематографа.