ЦИК: Средний возраст депутатов Госдумы нового созыва снизился до 53 лет

Tекст: Вера Басилая

Памфилова отметила, что средний возраст парламентариев снизился с 57 до 53 лет, передает РИА «Новости».

«Мы посмотрели, действительно, очень серьезное обновление, практически половина придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей думе, он остается», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК по итогам голосования.

Голосование за кандидатов в Государственную думу девятого созыва и другие совмещенные кампании завершились 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и выборных постов. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

В августе председатель Центризбиркома Элла Памфилова доложила президенту России Владимиру Путину о значительном притоке молодых политиков на парламентские выборы.

Памфилова заявила, что в Госдуму девятого созыва избраны 46 участников или ветеранов СВО.

Памфилова подвела итоги голосования, согласно которым парламентское большинство досталось представителям «Единой России».