В новую Госдуму прошли 46 участников СВО

ЦИК: Мандаты депутатов Госдумы получили 46 участников СВО

Tекст: Вера Басилая

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила об избрании 46 участников и ветеранов специальной военной операции в нижнюю палату парламента, следует из сообщения на сайте ЦИК. Это почти 25% от количества зарегистрированных кандидатами участников СВО.

«На выборах депутатов Государственной думы у нас впервые… избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов, то есть свыше 10% от общего количества мандатов», – заявила Элла Памфилова.

Голосование проходило в стране в период с 18 по 20 сентября. Всего в нижней палата парламента 450 мест.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что в списки кандидатов от партий на выборах в Госдуму включено 110 участников СВО. По одномандатным округам в качестве кандидатов было зарегистрировано 76 ветеранов спецоперации.

Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.