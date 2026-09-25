Памфилова назвала долю недействительных бюллетеней на прошедших выборах

Памфилова: Доля недействительных бюллетеней на выборах в Госдуму составила 1,36%

Tекст: Елизавета Шишкова

Доля недействительных избирательных бюллетеней на прошедших выборах составила 1,36%, передает ТАСС.

Эти данные представила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания комиссии по утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

Кроме того, итоги региональных выборов в одном из округов Кировской области были признаны недействительными.

В 12 регионах страны на 20 избирательных участках аннулировали 36 850 бюллетеней. Это коснулось Бурятии, Крыма, Марий Эл, Якутии, Чувашии, Краснодарского края, Архангельской, Калужской, Кировской, Орловской и Самарской областей, а также Москвы. Отмечается, что это количество составляет около 0,04% от общего числа выданных бюллетеней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов из-за бракованных бюллетеней.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии случаев отмены результатов выборов в Госдуму.

Комиссия отстранила от работы нарушителей, причастных к вбросу бюллетеней в Крыму и Марий Эл.