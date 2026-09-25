Генсек НАТО заявил о неспособности Европы воевать без США

Генсек НАТО Рютте заявил о неспособности Европы воевать без США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейским государствам по-прежнему требуется руководство Вашингтона для реагирования на кризисы, передает РИА «Новости».

«В настоящее время европейцы не располагают возможностями на достаточном для этого уровне, поэтому лидерство США все еще необходимо», – рассказал Марк Рютте в интервью агентству Bloomberg.

Глава альянса выразил надежду, что масштабные инвестиции в оборонную сферу изменят ситуацию в ближайшие годы. По его словам, Европа должна стать значительно сильнее и получить возможность самостоятельно проводить военные операции без участия американских сил.

Ранее генеральный секретарь признавал чрезмерную зависимость союзников от Соединенных Штатов. На июльском саммите в Анкаре он подчеркивал необходимость постепенного принятия европейцами большей ответственности за собственную безопасность при сохранении трансатлантического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

Ранее руководство Североатлантического альянса анонсировало масштабную перестройку структуры блока на фоне планов США по сокращению военного присутствия.

При этом в начале года Рютте указывал на неспособность Евросоюза обеспечить собственную безопасность без американской поддержки.