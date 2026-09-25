ФСБ раскрыла схему получения «откатов» при закупках в структуре РЖД

ФСБ: В РЖД существовала схема с незаконными вознаграждениями за покровительство

Tекст: Алексей Дегтярёв

Схема связана с получением должностными лицами от представителей подрядных организаций незаконного денежного вознаграждения за обеспечение заключения договоров на выгодных для последних условиях, указали в ФСБ, передает ТАСС.

Также деньги получали за лояльную приемку работ, увеличение объемов финансирования и общее покровительство.

Договоры с подрядчиками заключались через процедуру «конкурентные переговоры». Она предусматривала упрощенный порядок закупки и требовала согласования с Центральной дирекцией закупок и снабжения госкомпании.

Ранее Мосгорсуд утвердил приговор Басманного суда Москвы четверым бывшим менеджерам РЖД. Олег Кириллов, Алексей Савченко, Денис Стрельцов и Денис Андреев признаны виновными в получении взяток на сумму более 7 млн рублей.

Они приговорены к срокам от восьми с половиной до 12 с половиной лет колонии строгого режима и штрафам от 36,8 до 73,6 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы приговорил четверых бывших руководителей подразделений РЖД к длительным срокам лишения свободы.

Бывший начальник транспортного отдела Денис Андреев получил 12,5 лет колонии строгого режима.