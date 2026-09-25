Памфилова заявила об отражении всех атак «киберсволочи» на ресурсы ЦИК

Памфилова сообщила о провале попыток хакеров взломать ресурсы ЦИК на выборах

Tекст: Вера Басилая

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о надежности информационных систем комиссии во время прошедших выборов, передает РИА «Новости».

По ее словам, ни одной кибератаке не удалось нарушить работу ресурсов.

«Вместе с нашими партнерами – Минцифры, «Ростелекомом», Ростехнадзором и другими службами – мы справились. Я хочу всех их сердечно поблагодарить тоже за очень слаженную, мощную работу, совместную мощную работу. Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту», – подчеркнула Элла Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что ни одна другая страна в мире не выдержала бы столь масштабного воздействия на избирательные системы.

Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные выборы проходили с 18 по 20 сентября 2026 года. В единый день голосования распределялись более 20 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что эти выборы стали важнейшим внутриполитическим событием.

В пятницу стало известно, что хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

Памфилова сообщила, что организаторы масштабных хакерских атак не смогли скомпрометировать избирательный процесс.