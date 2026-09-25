Bloomberg: НАТО разработало секретные варианты ответа на действия России

Tекст: Мария Иванова

Генеральный секретарь альянса рассказал о наличии необходимых планов на случай потенциальных действий Москвы в гибридной сфере. При этом он подчеркнул, что часть этих мер не будет предаваться огласке, а реакция Запада не всегда окажется зеркальной, пишет Bloomberg.

По его словам, государствам блока следует сохранять спокойствие и продолжать наращивать инвестиции в оборонную сферу, чтобы сохранить свои военные возможности в будущем, отмечает РИА «Новости».

Ранее генеральный секретарь отмечал, что альянс намеренно скрывает конкретные условия, при которых гибридные атаки могут спровоцировать применение пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Такая неопределенность призвана скрыть от противников точные красные линии НАТО.

Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал отсутствие у Москвы планов нападать на страны НАТО. По словам главы государства, западные политики постоянно пугают граждан мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

В среду посол США при НАТО признал нежелание Москвы вступать в военный конфликт с блоком.

В середине месяца генеральный секретарь уже отказывался раскрывать секретные меры против России.