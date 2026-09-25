Памфилова рассказала об угрозах членам избиркомов во время выборов

Tекст: Вера Басилая

«Постоянный поток угроз, провокации, рассылка фейковых писем, например, от имени председателя ЦИК с требованием прекратить подготовку голосования губернаторам», – заявила она, передает ТАСС.

Председатель Центральной избирательной комиссии отметила, что угрозы касались не только самих работников, но и их детей. Кроме того, фиксировались попытки взлома мобильных телефонов. Письма, рассылаемые губернаторам, были выполнены на бланках, визуально не отличимых от настоящих, с поддельной подписью главы ведомства.

Несмотря на тяжелые условия, работники избирательной системы проявили себя оперативно и консолидированно. По словам главы ведомства, никакие угрозы во время предвыборной кампании не смогли сломить их дух и помешать работе.



«Люди наши – кремень. Ничто их не сломало. Хочу сказать, что у нас, наоборот, они даже в тяжелейших условиях проявляли себя невероятно грамотно, оперативно, консолидированно», – отметила глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что прошедшие выборы состоялись на фоне беспрецедентных угроз.

Глава ЦИК отметила, что избирательная кампания 2026 года стала самой тяжелой физически и морально.

Также Памфилова заявила, что, несмотря на усилия противников, попытки срыва выборов полностью провалились.