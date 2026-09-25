В Москве задержали укравшего 45 тыс. рублей пассажира метро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полицейские задержали мужчину по подозрению в хищении 45 тыс. рублей у пассажира в московском метро, указали в ведомстве, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на станции «Комсомольская».

«Злоумышленник подошел к незнакомому пассажиру и обратился с просьбой перевести ему денежные средства на банковский счет, пообещав взамен отдать наличные. Во время того, как потерпевший вошел в мобильное приложение банка, незнакомец попросил телефон, самостоятельно произвел манипуляции на экране устройства и осуществил перевод 45 тыс. рублей на свой счет, после чего попытался скрыться», – отметили в МВД.

Потерпевший начал громко звать на помощь и требовать возврата средств. На крики отреагировали сотрудники патрульно-постовой службы, которые оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Краснодарского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде.

До этого правоохранители задержали находившегося в федеральном розыске рецидивиста после погони по тоннелям метро в Москве.

В феврале столичные полицейские задержали мужчину за нападение на отказавшуюся дать денег пассажирку метро.