Путин освободил Келина от должности посла в Британии

Tекст: Вера Басилая

«Освободить Келина Андрея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», – говорится в тексте указа на сайте официального опубликования правовых актов.

В начале сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о плановом завершении дипломатической миссии Андрея Келина в Лондоне.

В августе российское посольство опровергло информацию британской прессы о планах Москвы понизить статус двусторонних отношений.

Весной власти Великобритании приняли решение об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российской дипмиссии.