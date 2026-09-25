Памфилова заявила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

Tекст: Вера Басилая

По словам Памфиловой, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, проявили наибольшую активность и заинтересованность в ходе прошедшей избирательной кампании, передает ТАСС.

«Они оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающими, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально, а выборы как важный элемент этой нормальности», – сказала Элла Памфилова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила беспрецедентную моральную и физическую сложность завершившейся избирательной кампании.

Ранее комиссия зарегистрировала почти 1,6 тыс. ветеранов в качестве кандидатов на выборах всех уровней.