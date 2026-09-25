Памфилова назвала ЕДГ-2026 самым организационно сложным в истории новой России

Памфилова: Единый день голосования стал самым сложным в истории новой России

Tекст: Вера Басилая

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала прошедший единый день голосования самым организационно сложным за всю историю новой России, передает ТАСС. Заявление прозвучало на заседании комиссии, где подводились итоги выборов депутатов Госдумы.

«Сочетание огромного масштаба кампании, которая действительно была очень масштабная, многоуровневая, прошла в условиях сложной оперативной обстановки – в условиях санкций, внешнего давления, позволяет утверждать, что ЕДГ-2026 стало самой организационно сложной избирательной кампанией в истории новой России», – заявила председатель ЦИК.

Глава Центризбиркома также подчеркнула важность трехдневного формата голосования. По ее словам, это решение стало ключевым фактором в обеспечении безопасности, позволив рассредоточить избирателей и избежать массового скопления людей на участках. Такой подход был необходим с учетом прогнозируемых угроз, включая возможные теракты и атаки беспилотников.

Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

Также Памфилова сообщила о полном провале попыток противников сорвать голосование.