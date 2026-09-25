Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

Памфилова: Прошедшие выборы в Госдуму прошли в условиях беспрецедентных угроз

Tекст: Вера Басилая

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подчеркнула, что прошедшие выборы кардинально отличались от всех предыдущих, передает ТАСС.

«Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, она очень отличалась от всех предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз», – сказала она.

Комиссия успешно справилась с задачей обеспечить безопасность и открытость голосования. По словам главы ЦИК, сложнейшая задача заключалась в сохранении базовых принципов прозрачности избирательного процесса при максимальном уровне безопасности.

Памфилова заявила, что завершившаяся избирательная кампания стала наиболее сложной морально и физически. Во время голосования избирательная система подверглась масштабным хакерским атакам.

Также Памфилова заявила, что, несмотря на усилия противников, попытки срыва выборов полностью провалились.