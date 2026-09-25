Памфилова заявила об успешном проведении партиями избирательной кампании

Руководитель Центральной избирательной комиссии высоко оценила работу политических объединений в ходе прошедших выборов депутатов Государственной думы, передает ТАСС.
На специальном заседании ведомства обсуждалось окончательное утверждение результатов голосования. Выступая перед собравшимися, глава ведомства обратилась к лидерам политических сил.
«Рада приветствовать всех, кто присутствует сегодня в зале. Всех руководителей партий, успешно проведших кампанию», – сказала она.
Председатель Центризбиркома ранее назвала прошедшую избирательную кампанию самой тяжелой физически и морально.
Глава ЦИК отметила спокойный и достойный ход голосования вопреки попыткам врагов.
Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.