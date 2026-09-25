  • Новость часаБелоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    С 2022 года через Румынию в ЕС въехало более 16 млн украинцев
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    Путин назвал культуру мостом через любые противоречия и санкции
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины
    Эксперт: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке
    25 сентября 2026, 11:19 • Новости дня

    Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой

    Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино

    Tекст: Мария Иванова

    Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.

    Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.

    В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».

    Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.

    В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.

    В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.

    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



    Комментарии (2)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2026, 10:35 • Новости дня
    Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции

    Politico: Марин Ле Пен набирает до 31% перед выборами президента Франции

    Опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен остается фаворитом на выход во второй тур президентских выборов во Франции 2027 года, набирая 30–31% голосов.

    Согласно результатам опроса компании Cluster 17, проведенного 15–16 сентября, за право выйти во второй тур вместе с Марин Ле Пен разворачивается плотная борьба между лидером партии «Горизонты» Эдуаром Филиппом и представителем «Непокоренной Франции» Жаном-Люком Меланшоном, пишет Politico.

    В сценарии, где Филипп представляет правоцентристов один (без участия Габриэля Атталя из партии «Возрождение»), он набирает 19% голосов, разделяя второе место с Меланшоном. Социал-демократ Рафаэль Глюксманн в этом случае получает 12%.

    Если Филипп уступает место Атталю, Меланшон уверенно занимает вторую позицию с 20%, обходя Глюксманна (14%) и Атталя (13,5%). Президент республиканцев Брюно Ретайо пока набирает от 7,5 до 9,5%. Остальные кандидаты, включая Эрика Земмура и Фабьена Русселя, получают от 2,5 до 3,5% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что Евросоюз неизбежно будет сотрудничать с Марин Ле Пен в случае ее прихода к власти. В августе опрос предсказал победу Ле Пен во втором туре президентских выборов. Летом французский суд вернул политику право баллотироваться в президенты.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил политику Израиля на палестинских территориях во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

    «Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

    Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

    По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

    До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Французский актер Арно Дени ушел из жизни путем эвтаназии

    Актер Арно Дени умер после эвтаназии из-за осложнений после операции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни в Бельгии в возрасте 43 лет путем эвтаназии после тяжелых осложнений, вызванных неудачной операцией.

    «Французский актер Арно Дени, получивший тяжелую инвалидность после установки импланта для лечения грыжи, во вторник подвергся эвтаназии в Бельгии в возрасте 43 лет», – приводит РИА «Новости» слова адвоката артиста Филиппа Куртуа.

    В июле 2023 года Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи, во время которой ему установили полипропиленовый имплант. По словам самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным последствиям, а врачи оказались бессильны предложить медицинское решение проблемы.

    Дени был известен своими работами в классическом театральном репертуаре, включая постановки «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии. Позже парламент австралийской Северной территории снял последний в стране запрет на добровольный уход из жизни.

    В июне власти Нидерландов подтвердили первый случай проведения подобной процедуры неизлечимо больному ребенку.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой

    Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с Александриной Питиримовой

    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский актер Никита Кологривый подтвердил расставание с женой Александриной Питиримовой, отметив, что продолжает финансово обеспечивать бывшую супругу и ее семью.

    Кологривый официально объявил о разрыве с супругой Александриной Питиримовой в эфире программы Иды Галич. Кологривый подчеркнул, что продолжает финансово поддерживать бывшую жену и ее родственников, пишет «Московский Комсомолец».

    «Для меня понятие «алименты» чуждо, я уверен, что его вообще не должно существовать. Если ты взял на себя обязательства, то, даже уходя, обязан обеспечить полную безопасность семьи, чтобы у окружающих не возникало претензий», – признался артист. Он добавил, что сохранил теплые чувства к матери своего ребенка и не исключает воссоединения семьи в будущем.

    Ранее актер избегал прямых ответов на вопросы о личной жизни, однако сейчас дал понять, что свободен и не планирует новых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа актер официально вошел в состав труппы МХАТ имени Горького.

    Весной 2024 года артист устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. За это нарушение общественного порядка суд назначил ему арест на семь суток.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер подала на развод

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с мужем Максимом Белбородовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер приняла решение расторгнуть брак с актером Максимом Белбородовым спустя два года после свадьбы.

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с артистом Максимом Белбородовым. Соответствующее исковое заявление уже поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки, пишет «Газета.ru».

    Причины, побудившие супругов расторгнуть брак, пока остаются неизвестными.

    Знаменитости поженились в феврале 2024 года. Летом того же года у пары родился сын, которого Зоя Бербер решила назвать в честь отца. Ранее Максим Белбородов признавался, что выбор супруги его удивил, однако он с ним согласился.

    Актриса рассказывала, что возлюбленный планировал сделать ей предложение спустя неделю после начала отношений, но друзья отговорили его от столь поспешного шага. В итоге кольцо было подарено через месяц, и Бербер ответила согласием, несмотря на стремительное развитие романа.

    У артистки также есть 10-летняя дочь Надежда от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым, с которым она рассталась в 2020 году. Бывшие партнеры продолжают общаться ради воспитания общего ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд удовлетворил иск актрисы Паулины Андреевой о разводе с режиссером Федором Бондарчуком.

    В прошлом году актер Андрей Мерзликин инициировал бракоразводный процесс со своей супругой Анной.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Макрон заявил о стремлении Франции ускорить переговоры России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «всесторонне способствовать началу содержательных мирных переговоров между Россией и Украиной».

    Французское руководство заявило, что намерено приложить максимум усилий для скорейшего старта диалога между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Макрон подчеркнул важность дипломатического урегулирования конфликта.

    «Франция продолжит оказывать непоколебимую поддержку законным стремлениям украинского народа к миру… В то же время она не пожалеет усилий для того, чтобы как можно скорее начались содержательные переговоры между Украиной и Россией», – заявил президент Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Ранее президент Франции уже выражал готовность оказать содействие старту прямых переговоров между Москвой и Киевом. Французский лидер также подтверждал намерение провести диалог с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Киев назвал угрозой нацбезопасности создателя фильма о штурме Мариуполя

    Минкульт Украины внес продюсера Белоуса в список угроз нацбезопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство культуры Украины добавило российского продюсера Сергея Белоуса, работавшего над фильмом «У края бездны», в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

    Министерство культуры Украины внесло российского продюсера Сергея Белоуса в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, передает ТАСС.

    Белоус является продюсером и вторым оператором документального фильма «У края бездны», который рассказывает про штурм Мариуполя.

    Согласно тексту приказа ведомства, в перечень угроз нацбезопасности вместе с ним также внесены российские режиссеры Сергей Абрамов и Ольга Каледина.

    Список деятелей культуры, поддерживающих политику России, был создан Киевом в 2015 году. В настоящее время этот перечень насчитывает более 260 человек и постоянно пополняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минкульт Украины объявил актрису Валентину Рубцову угрозой национальной безопасности.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине
    Медведев: Фамилии последних премьеров Британии стали синонимами глупости
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов