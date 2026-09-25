Земля избежала мощной магнитной бури после воздействия корональной дыры

Ожидавшееся накануне геомагнитное возмущение прошло по мягкому сценарию, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Индекс активности кратковременно достиг желтого уровня, но пик события уже миновал, хотя ученые еще сохраняют вероятность новых колебаний на уровне 30%.
Первый месяц осени демонстрирует необычно низкую геомагнитную активность. За прошедшие дни зафиксирована лишь одна слабая буря, тогда как в августе наблюдалось четыре подобных эпизода, а в марте – семь. Специалисты объясняют это заметным спадом вспышечной активности светила.
Солнце находится в своеобразной депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из этого состояния пока нет. До конца сентября магнитосфера планеты останется спокойной, а существенные изменения возможны не ранее следующего месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 24 сентября из-за крупной корональной дыры.
В прошлом месяце геомагнитная активность Солнца опустилась до минимальных значений.
Влияние подобных корональных дыр поддерживает повышенную скорость солнечного ветра для возмущения магнитного поля планеты.