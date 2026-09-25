На Ставрополье задержали отца отравившегося наркотиками годовалого ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчине 43 года, он был ранее судим, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствие установило, что отец оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с наркотиком, который годовалый сын нашел и раскусил. В результате малыш попал в реанимацию с острым отравлением. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, годовалый мальчик на Ставрополье попал в реанимацию из-за случайного проглатывания наркотиков.

В марте жительница Миасса предстала перед судом за смертельное отравление двухлетнего сына метадоном.

Месяцем ранее в апреле суд в Бурятии приговорил местного жителя к исправительным работам из-за гибели выпившей токсичную жидкость дочери.