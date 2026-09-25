Tекст: Вера Басилая

Медведев прокомментировал недавнее заявление Сикорского о давнем противостоянии с Москвой, передает социальная сеть Макс.

«Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнес: «Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали». Это отчасти справедливо, но он забыл добавить «и каждый раз проигрываем», – написал государственный деятель.

Он обратил внимание, что подобная тенденция наблюдалась в 1612 году, а также во время разделов польского государства в XVIII, XIX и XX веках. Кроме того, Медведев усомнился в знаниях министра о спасении поляков в годы Второй мировой войны.

Зампред Совбеза добавил, что Сикорский является британским подданным с 1987 года. По его мнению, дипломат получил скверное образование, поскольку изучал историю у англосаксов.

Ранее Радослав Сикорский заявил о способности Варшавы быстро победить Россию в случае конфликта.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сикорский страдает «русофобией головного мозга».

Помощник президента России Николай Патрушев назвал слова польского министра нездоровыми амбициями.