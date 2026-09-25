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    25 сентября 2026, 11:01 • Новости дня

    Медведев напомнил Сикорскому о поражениях Польши в войнах с Россией

    Медведев напомнил Сикорскому о поражениях Польши в войнах с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о «постоянной войне» с Россией, напомнив о регулярных проигрышах Варшавы в исторических конфликтах.

    Медведев прокомментировал недавнее заявление Сикорского о давнем противостоянии с Москвой, передает социальная сеть Макс.

    «Глава МИД Польши Сикорский с гордостью произнес: «Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали». Это отчасти справедливо, но он забыл добавить «и каждый раз проигрываем», – написал государственный деятель.

    Он обратил внимание, что подобная тенденция наблюдалась в 1612 году, а также во время разделов польского государства в XVIII, XIX и XX веках. Кроме того, Медведев усомнился в знаниях министра о спасении поляков в годы Второй мировой войны.

    Зампред Совбеза добавил, что Сикорский является британским подданным с 1987 года. По его мнению, дипломат получил скверное образование, поскольку изучал историю у англосаксов.

    Ранее Радослав Сикорский заявил о способности Варшавы быстро победить Россию в случае конфликта.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сикорский страдает «русофобией головного мозга».

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал слова польского министра нездоровыми амбициями.

    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Власти Польши начали снос памятника красноармейцам в Жешуве

    Посольство выразило протест против демонтажа памятника красноармейцам в Жешуве

    Власти Польши начали снос памятника красноармейцам в Жешуве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В польском городе Жешув начался демонтаж памятника благодарности советским воинам, сообщило российское посольство в Варшаве.

    Польские власти приступили к сносу памятника благодарности советским воинам в городе Жешув, передает ТАСС. Российское посольство в Варшаве сообщило, что демонтаж начался 23 сентября 2026 года вопреки двусторонним соглашениям об охране мемориального наследия.

    «23 сентября 2026 г. в г. Жешув (Подкарпатское воеводство) по решению властей Польши и в нарушение российско-польских документов, касающихся охраны объектов мемориального наследия, был начат процесс демонтажа памятника благодарности воинам Красной армии», – отметили в дипмиссии. Посольство добавило, что местные чиновники не предупредили о своих планах.

    Дипломаты выразили протест и направили обращения в Министерство культуры, МИД Польши и руководству Подкарпатского воеводства с призывом остановить работы. В ведомстве подчеркнули, что политика уничтожения свидетельств подвига Красной армии продолжается ускоренными темпами. Город Жешув был освобожден 2 августа 1944 года, в боях за него погибли 2,2 тыс. красноармейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября власти Польши снесли шестиметровый мемориал на месте захоронения бойцов Красной армии в Бытоме.

    В августе российское посольство выразило решительный протест Варшаве из-за демонтажа памятника советским воинам в Пыжицах.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об активизации кампании по уничтожению мемориального наследия в этой стране.

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    22 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии

    Медведев: Русофобия сделала Мерца самым бесполезным канцлером ФРГ

    Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив политика в русофобии и назвав наиболее бесполезным руководителем немецкого правительства.

    Зампред Совбеза выразил свое мнение на странице в соцсетях, передает ТАСС. «Мерц – жалкое, позорное ничтожество. Его неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали его самым бесполезным канцлером Германии. На его фоне даже Шольц выглядит лучше», – написал политик.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Месяцем ранее члены ХДС выразили крайнее недовольство работой политика на посту канцлера Германии.

    В прошлом году Дмитрий Медведев напомнил о службе отца немецкого лидера в гитлеровском вермахте.

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    22 сентября 2026, 22:22 • Новости дня
    Минобороны Польши сообщило о якобы перехвате российского Ил-20 над Балтикой

    Tекст: Вера Басилая

    Польские истребители перехватили российский военный самолет Ил-20 в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Балтийского моря, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о якобы перехвате российского военного самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря, передает РИА «Новости». По словам чиновника, инцидент произошел в международном воздушном пространстве.

    «Наши истребители перехватили российский Ил-20 в 40 км от нашего побережья», – написал польский министр в социальной сети. При этом он подтвердил, что полет проходил в нейтральной зоне.

    Министерство обороны России ранее неоднократно подчеркивало, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с иностранными судами.

    В начале сентября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о перехвате российского Ил-20 недалеко от города Устка.

    В конце августа дежурная пара польских истребителей поднималась в воздух для сопровождения российского самолета-разведчика вблизи Лебы.

    В начале того же месяца военная авиация Варшавы вылетела на перехват воздушного судна над Балтийским морем.

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    23 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Российские разведчики ликвидировали двух польских наемников на Украине

    Российские военные ликвидировали двух польских наемников на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российские разведчики ликвидировали двух польских наемников на Днепропетровском направлении, сообщил разведчик подразделения специальных операций группировки войск «Центр» с позывным «Хаба».

    Бойцы группировки войск «Центр» обнаружили тела двух иностранных наемников после штурма позиции ВСУ «Трезубец» на Днепропетровском направлении, передает РИА «Новости». Перед атакой позиции подверглись артиллерийскому обстрелу.

    «Мы начали досмотр тел, мы сразу поняли, что это наемники, потому что ВСУ обычно клеят себе скотч синего цвета, а у них был зеленого цвета. После того как мы обыскали, мы забрали их документы, передали командованию. Были польские документы, паспорта, их было двое», – рассказал разведчик с позывным «Хаба».

    Власти Польши ранее признавали, что не располагают точными данными о количестве своих граждан, участвующих в боевых действиях. По информации Минобороны России на март 2024 года, с начала СВО на Украину прибыли почти 13,4 тыс. наемников, из которых около трех тысяч – поляки. Подтверждено уничтожение почти шести тысяч иностранных боевиков, среди которых преобладают граждане Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона наемников для Украины.

    Весной президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Накануне военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

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    23 сентября 2026, 08:15 • Новости дня
    Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому

    Захарова посоветовала галоперидол главе МИД Польши из-за запасов еды для войны

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией порекомендовала антипсихотический препарат галоперидол главе МИД Польши Радославу Сикорскому после его заявлений о подготовке продовольственных запасов на случай войны.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее рассказал о своих приготовлениях к возможным боевым действиям. По его словам, он запасся рисом, обзавелся ручным насосом для воды и сварил варенье из фруктов, выращенных на собственном огороде.

    В ответ на это заявление представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что польскому дипломату сейчас необходимо совсем другое. «Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас, – галоперидол», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что запасся рисом и вареньем на случай войны.

    На прошлой неделе помощник президента России Николай Патрушев назвал нездоровыми амбициями слова польского министра о величии его страны.

    В середине месяца официальный представитель МИД Мария Захарова поставила диагноз главе польской дипломатии после его очередных резких высказываний.

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    23 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Польша заявила о якобы нарушении воздушного пространства российским вертолетом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские военные заявили, что российский вертолет Ми-8 якобы ненадолго нарушил воздушное пространство Польши, залетев вглубь страны на 300 метров.

    По словам польских военных, это произошло к северу от города Бранево, передает РИА «Новости». «23 сентября в 11.08 к северу от города Бранево произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша вертолетом Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении оперативного командования видов вооруженных сил Польши.

    В ведомстве заявили, что воздушное судно летело со стороны Калининградской области. Как заявляют военные, вертолет якобы зашел в воздушное пространство страны на максимальную глубину около 300 метров и находился там в течение 42 секунд.

    В середине сентября Минобороны Польши отдало приказ сбивать любые неопознанные цели в небе страны.

    В конце августа польские военно-воздушные силы поднимали дежурную пару истребителей для сопровождения российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

    В прошлом году Варшава заявляла о нарушении воздушного пространства республики российским бомбардировщиком Су-24МР.

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    22 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Медведев призвал немцев избавиться от Мерца

    Медведев: Немцам нужно избавиться от Мерца, пока он не развязал войну с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к гражданам Германии с призывом отстранить от власти канцлера Фридриха Мерца из-за угрозы военного конфликта.

    Медведев обратился к жителям Германии с предупреждением относительно действий нынешнего главы немецкого правительства, передает ТАСС. «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», – написал российский политик в соцсетях.

    По мнению Медведева, русофобские настроения и чрезмерная концентрация на украинском вопросе сделали Мерца наименее эффективным руководителем в истории страны.

    Напомним, руководство Христианско-демократического союза допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразили недовольство работой политика.

    Глава МИД России Сергей Лавров расценил планы немецкого лидера по усилению армии как фактическое объявление войны.

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    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

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    22 сентября 2026, 12:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Сикорский запасся рисом и вареньем на случай войны

    Глава МИД Польши Сикорский подготовил запасы еды на случай войны

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал о подготовке к возможной войне, включающей сбор запасов риса, установку ручного насоса и варку домашнего варенья.

    Руководитель польского внешнеполитического ведомства сообщил о наличии у него дома запасов риса, ручного водяного насоса и фруктового варенья, приготовленного из урожая с собственного огорода, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Fakt.

    По словам министра, у него есть инструкции по технике безопасности, а также заранее спланировано местоположение убежища. Политик подчеркнул важность умения накладывать медицинскую повязку, отметив, что этот навык полезен и в мирное время.

    Оценивая необходимость сбора эвакуационного рюкзака для населения, глава дипломатического ведомства призвал граждан прислушиваться к рекомендациям государства о подготовке к неспокойным временам. Ранее польские власти советовали жителям страны подготовить набор для выживания, рассчитанный минимум на 72 часа, на случай чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или внезапной эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова поставила диагноз руководителю польского дипломатического ведомства.

    Весной Сикорский раскрыл величину ставок в конфликте Европейского союза с Россией.

    В феврале министр заявил о решающей борьбе Москвы и Брюсселя.

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    24 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Медведев: «Киевским клоунам» и Западу не удалось сорвать выборы в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о провале попыток Запада и Киева сорвать выборы в России с помощью обстрелов и атак.

    Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии заявил, что Запад и киевские власти сделали все возможное, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, передает ТАСС.

    «Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны», – сказал Медведев.

    Он отметил, что противники использовали ракетные обстрелы, массированные налеты беспилотников, террористические акты и атаки на электронные ресурсы. Несмотря на угрозы и запугивания, сорвать голосование не удалось. По словам Медведева, народ России дал достойный ответ киевскому режиму на прошедших выборах.

    «Граждане России сплотились вокруг главы государства и нашей партии, которая последовательно проводит в жизнь курс президента страны. Наше общество действительно дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам, для которых ни законности, ни морали, ни международного права действительно не существует», – заявил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о ярости Владимира Зеленского из-за успешного завершения голосования.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за активное участие в избирательной кампании вопреки препятствиям со стороны противника.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

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    23 сентября 2026, 09:08 • Новости дня
    Польша подняла истребители якобы из-за действий авиации России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша подняла в воздух авиацию якобы из-за действий ВС России на Украине, сообщило оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

    Как сообщило командование, в связи с действиями России в отношении целей в центре Украины, в польском воздушном пространстве превентивно действуют ВВС в целях защиты границ Польши на востоке страны, передает РИА «Новости».

    Портал NaTemat ранее сообщал, что летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тыс. злотых (около 21 тыс. долларов).

    Ранее Польша подняла самолеты якобы из-за активности России на Украине.

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    24 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польская авиация поднялась в небо якобы из-за массированных ударов Вооруженных сил России по объектам на территории Украины, сообщили в польском оперативном командовании видов польских вооруженных сил.

    «В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией… в центральной части Украины, в польском воздушном пространстве превентивно действуют военно-воздушные силы», – указано в заявлении командования, передает РИА «Новости».

    Эти шаги носят предупредительный характер. Они направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в восточных регионах страны, добавили в командовании.

    Через некоторое время польские самолеты вернулись на землю.

    «Операции военного авиационного флота в польском воздушном пространстве, связанные с сегодняшними ударами…, завершены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения вернулись к стандартной оперативной деятельности», – указали в командовании.

    Ранее в четверг Минобороны России проинформировало о массированном ночном ударе. В результате были поражены предприятия украинского ВПК и телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области.

    В середине сентября Польша временно закрывала два аэропорта из-за полетов военной авиации.

    Месяцем ранее польские вооруженные силы привели в состояние готовности наземные средства ПВО.

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    25 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    МВД Польши подтвердило поджог раздававшего интернет Украине шлюза Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    МВД Польши официально признало поджогом возгорание наземного шлюза спутниковой системы Starlink, который обеспечивал доступ к интернету на территории Украины.

    Польские правоохранители подтвердили факт умышленного уничтожения наземного шлюза спутниковой системы Starlink, который обеспечивал доступ к интернету на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF FM сообщил о наличии веских доказательств, что это был поджог.

    «Материалы, которые есть в данный момент, особенно записи камер видеонаблюдения, дают нам доказательства того, что это был поджог», – заявил Мрочек.

    Он также отметил, что собранные данные позволяют с высокой долей вероятности рассчитывать на скорое задержание подозреваемых. Подобные улики, по его словам, обычно помогают полиции оперативно устанавливать личности злоумышленников.

    Пострадавший объект в Воле-Кробовской, наряду с аналогичным комплексом под литовским Каунасом, играл ключевую роль в обеспечении спутниковым интернетом территории Украины и значительной части Восточной и Центральной Европы. Ранее польская пресса писала о возгорании этого узла связи, уже тогда высказывая предположения о криминальном характере инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне радиостанция RMF FM сообщила о пожаре на распределительной станции Starlink в Воле-Кробовской.

    В начале сентября польские спецслужбы заподозрили иностранную разведку в поджоге оружейной фабрики по производству беспилотников.

    Премьер-министр страны Дональд Туск анонсировал создание собственного европейского аналога спутниковой системы связи.

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