Апелляционный суд оставил в силе приговор актрисе Трояновой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Апелляционный военный суд признал законным приговор Яне Трояновой, осужденной на восемь лет за призывы к терроризму и разжигание ненависти, передает РИА «Новости».

«Судебный акт оставлен без изменения», – говорится в материалах инстанции. Дополнительно ей запретили администрировать сайты в течение четырех лет и назначили штраф в размере 250 тыс. рублей.

По данным столичной прокуратуры, в июне 2024 года Троянова дала интервью одному из интернет-каналов, где высказала антироссийскую позицию и негативно оценила проведение СВО.

Ее заявления формировали враждебное отношение к русским и оправдывали насилие в их адрес. Позже видеозапись появилась в открытом доступе на видеохостинге.

Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года актриса умышленно не предоставляла в Минюст отчеты о своей деятельности, зная о двукратном привлечении к административной ответственности за нарушение правил работы иностранного агента.

В июле Верховный суд России отказался снимать с актрисы статус иностранного агента.

В ноябре прошлого года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам колонии.

Ранее Росфинмониторинг внес артистку в перечень террористов и экстремистов.