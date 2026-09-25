Президент Ганы Махама призвал ООН прекратить колониальную эксплуатацию Африки

Tекст: Мария Иванова

Африка больше не потерпит колониальную модель использования своих природных богатств, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Хочу предупредить: Африка не останется пассивной ареной для новой борьбы за ресурсы», – сказал политик. Он подчеркнул, что добыча полезных ископаемых не должна повторять практику эксплуатации. По его словам, Африка планирует перерабатывать ресурсы дома, создавать местные производства и обеспечивать молодежь рабочими местами.

Махама призвал демонтировать механизмы, удерживающие страны Глобального Юга в подчинении. Он отметил, что развивающиеся государства берут кредиты под ставки, в восемь раз превышающие условия для развитых стран. Политик также поднял вопрос о репарациях со стороны бывших колониальных держав за последствия рабства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Ганы Джон Драмани Махама запланировал двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях форума Россия – Африка.

В августе МИД этой республики поблагодарил Москву за поддержку резолюции ООН с осуждением трансатлантической работорговли.

Весной страны Африканского союза решили подать коллективный иск в Международный суд ООН для взыскания репараций с бывших метрополий.