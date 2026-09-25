  • Новость часаПри атаке ВСУ по гуманитарному конвою из Омской области погибли три человека
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    Лавров потребовал от генсека ООН расследования фальсификаций событий в Буче
    Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Макрон подтвердил влияние ударов по российским НПЗ на цены топлива во Франции
    25 сентября 2026, 10:54 • Новости дня

    Врач объяснила невозможность распознать «гонконгский» грипп без анализов

    Терапевт Чернышова назвала анализы способом выявить гонконгский грипп

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о невозможности отличить «гонконгский» грипп от обычного без проведения специальных лабораторных анализов.

    Симптомы «гонконгского» гриппа абсолютно идентичны проявлениям привычных сезонных инфекций, и определить конкретный штамм можно исключительно с помощью лабораторных исследований, передает РИА «Новости».

    Врач-терапевт Надежда Чернышова уточнила, что заболевание сопровождается резким повышением температуры до 38-40 градусов, сильной слабостью, головной болью, а также ломотой в мышцах и дискомфортом в глазах.

    «Симптомы у «гонконгского» гриппа такие же, как и у обычного гриппа – резкий подъем температуры до 38-40 градусов, ухудшение самочувствия, слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах. Отличить «гонконгский» грипп от другого штамма мы не можем без анализов», – рассказала медик.

    Специалист настоятельно рекомендовала при первых признаках недомогания оставаться дома и оформлять больничный лист, чтобы предотвратить распространение инфекции. По словам терапевта, применение противовирусных препаратов эффективно в первые двое суток, однако назначать их должен только лечащий врач после осмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о риске распространения новых вариантов гонконгского гриппа в России.

    Руководитель ведомства спрогнозировала максимальную активность вирусной инфекции на период новогодних каникул.

    Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян пройти вакцинацию на фоне роста числа случаев заболевания.

    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    Врачи настояли на реабилитации Хинштейна вне Курской области

    Хинштейн временно покинул Курскую область для прохождения курса реабилитации

    Врачи настояли на реабилитации Хинштейна вне Курской области
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн временно покинул регион для прохождения непродолжительного курса реабилитации после серьезного ДТП в январе.

    Хинштейн сообщил в своем канале в Max о временном отъезде из региона для прохождения реабилитации после тяжелых травм, полученных в результате ДТП. «Уважаемые друзья, хочу проинформировать о том, что убыл на реабилитацию по настоянию врачей, для того, чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжелой аварии», – написал глава региона.

    По словам руководителя области, медицинские специалисты прогнозируют непродолжительный срок восстановления – около полутора недель. Несмотря на отсутствие в регионе, Хинштейн пообещал держать ситуацию под контролем и регулярно информировать жителей о происходящем через социальные сети и мессенджеры.

    Губернатор подчеркнул, что намерен вернуться в Курск после реабилитации.

    Напомним, 22 января политик попал в аварию во время рабочей поездки. В результате ДТП он получил перелом бедренной кости и трех ребер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе врачи прооперировали пострадавшего в ДТП губернатора. Позже глава региона отправился на реабилитацию в специализированный московский центр.

    В апреле Хинштейн вернулся к полноценному исполнению своих обязанностей.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Терапевт рассказала о негативном влиянии бессонных ночей на организм

    Терапевт Вишнякова: Одна бессонная ночь может вызвать ухудшение работы мозга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врач-терапевт Александра Вишнякова предупредила о негативных последствиях даже одной бессонной ночи для работы мозга, эмоционального состояния и сердечно-сосудистой системы.

    Даже одна ночь без сна может заметно ухудшить самочувствие на следующий день. По словам Вишняковой, в первую очередь страдает работа мозга. «Недосып снижает внимание, ухудшает память и способность быстро обрабатывать информацию. Человеку становится сложнее выполнять задачи, требующие концентрации, а скорость реакции может снижаться», – уточнила врач в беседе с «Лентой.ру».

    Помимо когнитивных функций, недостаток сна негативно сказывается на эмоциональном фоне. Врач предупредила, что человек становится более раздражительным и тревожным. Также недосып провоцирует повышение аппетита и затрудняет контроль за выбором калорийной пищи.

    Однократное лишение сна временно влияет и на сердечно-сосудистую систему. На фоне усталости и активности стрессовой системы могут возникать учащенное сердцебиение, головная боль и чувство напряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ученые выявили связь между слишком коротким сном и ускоренным биологическим старением организма.

    Ранее врач-терапевт Юлия Кондальская назвала дефицит сна частой причиной снижения концентрации у молодых пациентов.

    Геронтолог Ольга Ткачева заявила о разрушительном воздействии недосыпа на сердечно-сосудистую систему.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав России обновил стандарт помощи взрослым пациентам с шизофренией, добавив современные препараты, клинико-психологические тренинги и методы очищения крови.

    Министерство здравоохранения России утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых пациентов, передает РИА «Новости». Документ включает расширенный список лабораторных исследований и новые терапевтические методы.

    В обновленный перечень вошли обязательный диспансерный прием и дополнительные анализы. Среди них – исследование уровня холестерина, С-реактивного белка, а также тестирование на антитела к гепатитам В и С, ВИЧ и возбудителю сифилиса.

    Значительно расширен спектр немедикаментозных методов помощи. Врачи смогут применять клинико-психологический тренинг, плазмаферез и гемосорбцию для очищения крови от токсинов. При этом групповая психообразовательная работа с родственниками была исключена из стандарта.

    Список одобренных медикаментов пополнился препаратами плазмы крови, кровезаменителями и солевыми растворами. В качестве терапии нервной системы добавлены антипсихотические средства «Тиаприд» и «Брекспипразол», а также препарат «Тетрабеназин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минздрав подготовил проект приказа об изменении стандарта медицинской помощи при шизофрении.

    В начале сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания психиатрической помощи.

    Ранее Министерство обороны запретило принимать на контрактную службу граждан с данным диагнозом.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти

    Мурашко заявил о снижении риска преждевременной смерти при нормальном весе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поддержание нормального веса и правильное питание помогают снизить риск преждевременной смерти от любых причин.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на I Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации», передает РИА «Новости».

    В своей презентации глава ведомства отметил, что как дефицит, так и профицит массы тела значительно повышают вероятность летального исхода.

    «Показано, что поддержание индекса массы тела на уровне 20-25 кг/м2 позволяет снизить риски преждевременной смерти от всех причин», – подчеркнул руководитель министерства. Он призвал граждан не просто исключать вредные продукты из рациона, а находить им полезную альтернативу.

    Отдельное внимание спикер уделил суточной норме потребления белка. По его словам, здоровым взрослым людям достаточно получать от 0,8 до одного грамма на килограмм веса. Однако для отдельных групп населения с повышенной потребностью этот показатель может достигать 1,6 грамма.

    Кроме того, в 2027 году в России планируется разработать национальные рекомендации по питанию. Они будут предназначены для медицинских работников, чтобы те могли консультировать здоровых пациентов и предотвращать развитие заболеваний. Людям с хроническими болезнями также требуется особый режим питания, который должен подбирать лечащий врач.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал правильное питание главным способом предотвращения тяжелых хронических заболеваний.

    Мурашко заявил о четырехкратном превышении рекомендуемых норм потребления сахара среди россиян.

    Терапевт и диетолог Елена Устинова посоветовала взрослым людям ежедневно потреблять до полутора граммов белка на килограмм массы тела.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 12:59 • Новости дня
    Академик Онищенко объяснил необходимость ежегодной вакцинации от гриппа

    Онищенко: Грипп легко обошел приобретенный годом ранее иммунитет

    Tекст: Мария Иванова

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вирус гриппа легко мутирует и обходит иммунитет, приобретенный человеком годом ранее.

    Грипп представляет собой уникальную инфекцию, подверженную постоянному генетическому дрейфу, направленному на преодоление сформированной организмом защиты, передает РИА «Новости».

    Из-за этой особенности сделанная в прошлом году прививка или перенесенное заболевание не гарантируют защиту от новых штаммов.

    Для создания надежного популяционного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения страны, при этом в группах риска охват должен достигать 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Геннадий Онищенко спрогнозировал отсутствие пандемии гриппа в новом сезоне.

    Летом он предостерег россиян от поездок на Бали из-за высокого риска заражения.

    В феврале эксперт сообщал о начале вспышки гриппа B в Москве.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    «Вектор» сообщил о разработке препаратов для экстренной профилактики ВИЧ

    «Вектор» заявил о разработке мРНК-препаратов против ВИЧ и энцефалита

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» разрабатывает мРНК-препараты для экстренной профилактики клещевого энцефалита, вируса иммунодефицита человека и вируса Западного Нила, сообщила завлабораторией рекомбинантных вакцин центра Лариса Карпенко.

    На форуме OpenBio Карпенко рассказала, что в центре создаются экспериментальные мРНК-препараты, кодирующие антитела для профилактики этих заболеваний. Кроме того, ведется работа над мРНК-вакцинами против сезонного и птичьего гриппа, COVID-19, оспы обезьян, ВИЧ/СПИД и клещевого энцефалита, передает РИА «Новости».

    Совместно с Томским национальным исследовательским медицинским центром «Вектор» разрабатывает терапевтические препараты для белок-заместительной терапии, лечения муковисцидоза и персонализированную мРНК-онковакцину на основе неоантигенов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду центр «Вектор» анонсировал начало доклинических испытаний мРНК-вакцины от гриппа.

    Во вторник ученые сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ.

    В 2024 году российские специалисты начали конструировать вакцину от вируса иммунодефицита.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета

    Эндокринолог Галина объяснила частые осенние простуды проблемами с кишечником

    Tекст: Вера Басилая

    Интегративный врач-эндокринолог Кристина Галина назвала здоровье желудочно-кишечного тракта основой крепкого иммунитета и защитой от частых осенних простуд.

    «Иммунная система не работает по сезонному принципу, и одно из главных направлений, на которое стоит обратить внимание, – здоровье желудочно-кишечного тракта», – рассказала врач Кристина Галина, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, в стенках кишечника находится множество иммунных клеток, поэтому состояние микробиоты напрямую определяет местные защитные функции организма.

    Медик подчеркнула, что хронические проблемы с пищеварением часто вызывают воспаления и ухудшают общее самочувствие. Тревожными сигналами служат постоянная тошнота, изжога, вздутие, тяжесть после еды и нарушения стула. Специалист предостерегла от простого подавления симптомов, посоветовав пройти полноценное обследование для выявления истинных причин недомоганий.

    Значительное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, постоянно взаимодействующий с кишечником. Длительное нервное напряжение меняет моторику ЖКТ, пищевое поведение и состав бактерий. Для укрепления защиты организма врач рекомендовала не только лечить пищеварение, но и снижать уровень стресса.

    Основой крепкого здоровья остается правильное питание, богатое овощами, зеленью, ягодами, бобовыми и орехами. Клетчатка из этих продуктов питает полезные бактерии. Полезны и ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, хотя при обострениях болезней ЖКТ они подходят не всем. Готовиться к сезону простуд нужно в течение всего года, соблюдая режим сна и физической активности.

    Академик Геннадий Онищенко предрек рост простудных заболеваний в сентябре.

    Врач Юлия Кондальская назвала хронический стресс частой причиной быстрой утомляемости.

    Диетолог Елена Игнатикова посоветовала употреблять пищевые волокна для улучшения состава кишечной микрофлоры.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 12:44 • Новости дня
    Мурашко: Потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% за год

    Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России на 10% за год

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году потребление алкоголя в России снизилось почти на 10%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Снижение показателей употребления спиртного по многим направлениям достигло примерно 10%, что является хорошим результатом и требует дальнейшей работы в этом направлении, передает ТАСС слова главы ведомства на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание – путь к здоровью нации».

    Ранее министр отмечал, что 70% россиян имеют как минимум один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. К таким факторам относятся курение, употребление алкогольных напитков, нехватка физической активности и нездоровое питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в России зафиксировали минимальное с 1996 года потребление алкоголя.

    Летом Минздрав сообщил о снижении употребления спиртного и табака среди молодежи.

    Весной Мурашко рассказал о резком сокращении потребления алкогольных напитков в стране.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Минздрав сообщил о выделении более 12 млрд рублей на родовые сертификаты
    Минздрав сообщил о выделении более 12 млрд рублей на родовые сертификаты
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие три года власти России направят свыше 12 млрд рублей ежегодно на поддержку программы родовых сертификатов для беременных женщин, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Ежегодно на реализацию программы родовых сертификатов в России планируется выделять более 12 млрд рублей в течение трех лет, передает РИА «Новости». Средства заложены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

    «Особое внимание в бюджете уделено поддержке материнства – на реализацию программы родовых сертификатов на протяжении трех лет ежегодно будет направляться свыше 12 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов заложило в бюджет на ближайшие три года 10 трлн рублей на повышение рождаемости.

    Власти предусмотрели свыше 94 млрд рублей на развитие инфраструктуры детских больниц и перинатальных центров.

    Президент России Владимир Путин продлил программу материнского капитала до конца 2030 года.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Скворцова сообщила об установке 18 очувствленных протезов рук пациентам в России

    Скворцова: Очувствленные протезы рук получили 18 пациентов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские медики установили 18 пациентам с ампутированными руками специальные электроды, позволяющие полностью чувствовать протез как живую конечность, рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

    ФМБА России провело 18 операций по вживлению электродов в периферические нервы пациентов с ампутированными конечностями, передает ТАСС. Эта процедура позволяет людям чувствовать протез как собственную руку.

    Скворцова отметила, что в Федеральном центре мозга и нейротехнологий создали специальные стимуляторы. «Это значительно повышает качество жизни, позволяет, скажем, не сломать мягкий стаканчик и вообще чувствовать свою фантомную руку, протез, как часть своего тела», – рассказала она на форуме «Надежда на технологии – 2026».

    Скворцова также добавила, что специалисты провели 23 операции для терапии синдрома фантомной боли. Благодаря новым разработкам математические алгоритмы переводят импульсы в электрические сигналы, которые поступают в головной мозг для распознавания.

    В феврале глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту первый бионический протез руки с датчиками давления.

    Летом специалисты Сеченовского университета разработали первый отечественный ортез-тренажер для восстановления функций кисти.

    В июне столичные врачи успешно провели первые в стране операции по пересадке рук.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    Мурашко указал на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян

    Минздрав сообщил о дефиците овощей и фруктов в питании россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Взрослые и дети старше десяти лет должны потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, однако жители России недотягивают до этой нормы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко пояснил, что рекомендуемая норма в 400 граммов овощей и фруктов актуальна для взрослых и детей старше десяти лет. При этом реальные показатели в стране свидетельствуют о невыполнении этого требования, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что речь идет не об экзотических, а о сезонных плодах. Также он напомнил о необходимости включать в суточный рацион не менее 25 граммов пищевых волокон. Об этом Мурашко заявил на I Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Минздрава сообщил, что доля россиян с правильным питанием остается крайне низкой.

    В августе Мурашко назвал здоровый образ жизни главным способом предотвращения тяжелых хронических заболеваний.

    Летом прошлого года эксперты объяснили, какие фрукты и ягоды полезны, а какие противопоказаны людям старше 60 лет.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Ученые сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ

    В центре «Вектор» заявили о развитии оспы обезьян по пути ВИЧ-инфекции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эпидемия оспы обезьян в мире развивается по пути ВИЧ-инфекции, которая от передачи через половые контакты перешла и на другие формы распространения, сообщил на форуме OpenBio главный научный сотрудник отдела геномных исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.

    Эпидемия оспы обезьян в мире развивается по пути ВИЧ-инфекции, перейдя от полового пути передачи к другим формам распространения, передает РИА «Новости». Об этом на форуме OpenBio сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра «Вектор» Сергей Щелкунов.

    «С 2024 года развивается эпидемия центральноафриканского варианта вируса, который вызывает более тяжелую инфекцию с большим числом летальных случаев. Способ половой передачи сейчас уже перешел на другой уровень. Здесь история как бы повторяет ВИЧ-инфекцию, которая тоже началась с некоего сообщества, про которое вы знаете, а теперь она распространяется уже всеми возможными другими способами», – сказал Щелкунов.

    Ученый отметил, что долгое время заболевание не выходило за пределы Африки. Однако в 2022 году произошел выброс вируса, чему способствовало массовое передвижение людей после окончания эпидемии коронавируса. В итоге инфекцию лабораторно подтвердили в 144 странах мира, изучив порядка 200 тыс. случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор зарегистрировал отечественный противооспенный препарат ниох-14.

    Ученые центра «Вектор» разработали уникальную тест-систему для быстрой диагностики этого заболевания.

    Глава ведомства Анна Попова отметила рекордное число контактов данного вируса с людьми.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Минздрав запланировал увеличение финансирования программ ОМС в регионах

    Минздрав: Объем финансирования программ ОМС в регионах составит 4,3 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2027 году существенно возрастет и составит 4,3 трлн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения.

    В Минздраве заявили, что в 2027 году объем субвенции составит 4376,9 млрд рублей – на 9,6% (384,4 млрд рублей) больше уровня 2026 года, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что в 2028 и 2029 годах запланировано дальнейшее увеличение бюджета на 6,2% и 6% соответственно.

    При этом непосредственно на субвенции субъектам страны направляется 85% от общего объема выделяемых средств.

    Базовая программа ОМС пополнилась 14 новыми методами бесплатного лечения.

    Осенью прошлого года Госдума утвердила бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования до 2028 года.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать выборы в России
    ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности
    Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов
    На учениях в Каспийском море погибли 14 казахских военных моряков
    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста
    Медведь растерзал женщину на собственном участке под Красноярском