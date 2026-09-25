Tекст: Мария Иванова

Моряки прибыли в столицу Приморья для участия в финальном этапе акции «Тихоокеанская слава. Сила в Правде – 2026», передает ТАСС.

«Сегодня большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота прибыл во Владивосток для проведения завершающего этапа масштабной патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде – 2026», – заявили в пресс-службе. Перед заходом судно выгрузило военную технику, которая своим ходом добралась до места проведения праздника.

Мероприятия пройдут 26 сентября на Водной станции. Гостей ждут выступления творческих коллективов, показательные номера морских пехотинцев и экскурсии на корабль. Зрители смогут увидеть выставку береговых войск и трофейные бронемашины, захваченные при отражении нападения на Курскую область.

Дальний поход кораблей начался в конце августа. На борту судна «Ослябя» находилась новая икона Божией Матери, созданная по инициативе моряков. Акция призвана сохранить память о героях флота и не допустить фальсификации исторических фактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября подводная лодка Тихоокеанского флота «Уфа» выполнила пуски ракет «Калибр» в Японском море.

В августе президент России Владимир Путин заявил об успешном выполнении моряками-тихоокеанцами поставленных боевых задач.

Весной отряд кораблей ТОФ завершил масштабную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.