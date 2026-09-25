  • Новость часаПри атаке ВСУ по гуманитарному конвою из Омской области погибли три человека
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    Лавров потребовал от генсека ООН расследования фальсификаций событий в Буче
    Эксперт раскритиковала реформу суда присяжных
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Макрон подтвердил влияние ударов по российским НПЗ на цены топлива во Франции
    25 сентября 2026, 10:47 • Новости дня

    Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава»

    Tекст: Мария Иванова

    Моряки-тихоокеанцы завершили дальний поход и прибыли в столицу Приморья на финал патриотической акции, доставив захваченную в Курской области трофейную бронетехнику.

    Моряки прибыли в столицу Приморья для участия в финальном этапе акции «Тихоокеанская слава. Сила в Правде – 2026», передает ТАСС.

    «Сегодня большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота прибыл во Владивосток для проведения завершающего этапа масштабной патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде – 2026», – заявили в пресс-службе. Перед заходом судно выгрузило военную технику, которая своим ходом добралась до места проведения праздника.

    Мероприятия пройдут 26 сентября на Водной станции. Гостей ждут выступления творческих коллективов, показательные номера морских пехотинцев и экскурсии на корабль. Зрители смогут увидеть выставку береговых войск и трофейные бронемашины, захваченные при отражении нападения на Курскую область.

    Дальний поход кораблей начался в конце августа. На борту судна «Ослябя» находилась новая икона Божией Матери, созданная по инициативе моряков. Акция призвана сохранить память о героях флота и не допустить фальсификации исторических фактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября подводная лодка Тихоокеанского флота «Уфа» выполнила пуски ракет «Калибр» в Японском море.

    В августе президент России Владимир Путин заявил об успешном выполнении моряками-тихоокеанцами поставленных боевых задач.

    Весной отряд кораблей ТОФ завершил масштабную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

    Комментарии (6)
    24 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    BFMTV: Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская артистка и последняя супруга поэта Владимира Высоцкого Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил телеканал BFMTV.

    «Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября. Ей было 88 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV.

    Знаменитость родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов.

    За свою карьеру артистка исполнила более 100 ролей в кино. Всемирную известность ей принесла главная роль в картине «Колдунья», снятой по повести Александра Куприна. За работу в фильме «Современная история» она получила награду Каннского кинофестиваля.

    В 1970 году знаменитость официально зарегистрировала брак с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким. Позже она выпустила мемуары об их отношениях, а также передала архивы мужа в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив.

    Осенью прошлого года аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную маску поэта из поместья актрисы.

    Летом того же года сын легендарного артиста Никита Высоцкий назвал этичным создание цифрового аватара своего отца.


    Комментарии (13)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    Ученые Стэнфорда: Мозг человека появился после слияния двух отдельных систем
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Мозг человека мог сформироваться в результате объединения двух самостоятельных нервных систем сотни миллионов лет назад. К такому предположению пришли исследователи Стэнфордского университета (внесен в реестр нежелательных организаций в РФ), обнаружившие, что его передние и задние отделы развиваются из разных типов клеток-предшественников.

    Команда под руководством Кайла Ло изучила ранние стадии развития эмбрионов мышей. Выяснилось, что клетки, в которых активен ген OTX2, дают начало нейронам переднего и среднего мозга. Задний мозг формируется из другой группы клеток-предшественников, экспрессирующих ген GBX2, сообщает New Scientist. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience.

    Эксперименты с человеческими клетками в лаборатории показали аналогичное разделение. По словам Ло, исследователям впервые удалось продемонстрировать, что передние и задние отделы мозга имеют разные клеточные источники развития.

    Открытие помогло объяснить трудности, с которыми ученые сталкивались при выращивании ткани человеческого заднего мозга. Как рассказал руководитель исследования, отправной точкой работы стал неудачный эксперимент студента, проходившего летнюю практику. Выяснилось, что специалисты пытались получить нейроны заднего мозга из клеток, предназначенных для формирования переднего и среднего отделов.

    Выбрав подходящий тип клеток-предшественников, команда впервые смогла вырастить в лаборатории функциональные двигательные нейроны человеческого заднего мозга. Этот отдел участвует в координации жизненно важных процессов, включая дыхание, сон, прием пищи и сердцебиение. Передний мозг, в свою очередь, связан с высшими мыслительными функциями.

    По оценке Ло, возможность выращивать такие нейроны поможет исследованию бокового амиотрофического склероза и спинальной мышечной атрофии. При этих заболеваниях поражение заднего мозга может приводить к нарушениям речи и глотания. 

    Исследователи проверили развитие нервной системы у эмбрионов кур, рыб данио-рерио и кишечнодышащих червей. У них также обнаружились два разных типа клеток-предшественников. Это позволяет предположить, что подобный механизм возник у общих предков этих организмов не менее 550 млн лет назад.

    У медуз, эволюционные пути которых разошлись с нашей линией примерно 600–700 млн лет назад, существуют две отдельные нервные системы. Ло допускает, что у далеких предков человека они объединились, поскольку сближение нервных структур сделало обмен информацией более эффективным.

    Раздельное развитие отделов мозга могло также способствовать появлению сложного мышления, считает ученый. Пока задний мозг обеспечивал основные функции выживания, передний получал возможность эволюционировать, формируя способности к памяти и творчеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, память млекопитающих сохраняется даже после потери половины нейронных связей. Формирование отделов человеческого мозга продолжается на протяжении нескольких десятилетий. Британские и шведские исследователи назвали шишковидную железу ушедшим вглубь черепа древним срединным глазом.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Соседов был жив, когда его увозила скорая помощь

    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов находился в сознании по пути в больницу после падения с лестницы в Нерюнгри в Якутии, где его экстренно прооперировали, однако спасти не смогли.

    Организатор регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026» Виктор Беззубов рассказал РИА «Новости» подробности трагедии, случившейся накануне с Сергеем Соседовым.

    Музыкальный критик и журналист скончался в возрасте 58 лет после несчастного случая в гостинице Нерюнгри, куда он приехал для участия в конкурсе.

    «Меня позвали, когда это все случилось. Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали», – сообщил Беззубов.

    По словам организатора, глава города оперативно созвал консилиум врачей. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако спасти жизнь пациента не удалось.

    Точные обстоятельства падения пока остаются невыясненными. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда Соседов поскользнулся или споткнулся, после чего упал навзничь, ударившись затылком, добавил Беззубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении критика с лестницы.

    Мать журналиста назвала причиной смерти тяжелую травму головы.

    Семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

    Комментарии (14)
    24 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки

    Минфин сообщил об изменении условий семейной ипотеки

    Минфин объявил новые параметры семейной ипотеки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов России объявило об обновлении программы льготной «Семейной ипотеки» с 1 октября.

    «Утверждены изменения программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи», – говорится в материалах ведомства, передает РИА «Новости». Также подчеркивается, что программа станет более адресной и демографически ориентированной.

    По данным Минфина, ставки по семейной ипотеке составят от 2% до 12% в зависимости от количества детей и региона. Для большинства регионов предусмотрены условия: для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше семи лет, ставка составит 2% при максимальной сумме кредита 10 млн рублей. Семьи с четырьмя детьми смогут оформить кредит под 4% до 10 млн рублей, с тремя детьми – под 6% до 10 млн рублей.

    Для семей с двумя детьми в этих регионах ставка составит 8% при лимите 8 млн рублей, для семей с одним ребенком младше семи лет – 10% и до 6 млн рублей.

    В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются: для семей с пятью и более детьми при наличии хотя бы одного ребенка младше семи лет действует ставка 4% и лимит 18 млн рублей, для семей с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей, с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей.

    Семьи с двумя детьми в столичных регионах смогут рассчитывать на ставку 10% при максимальной сумме кредита 15 млн рублей, с одним ребенком младше семи лет – на 12% и до 12 млн рублей.

    В сообщении Минфина уточняется, что вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита, который составит до 15 лет. Изменения в программу ранее в четверг утвердило правительство России, они начнут действовать с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 1 июля подготовить предложения по дифференциации ставок семейной ипотеки в зависимости от количества детей.

    Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о планах повысить лимит по семейной ипотеке и ввести принцип «чем больше детей – тем ниже ставка».

    Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил о планах объявить обновленные правила семейной ипотеки после 1 июля с акцентом на поддержку рождаемости.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году

    Минтруд: Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

    Минтруд сообщил о двух индексациях страховых пенсий в 2027 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты сообщило о планах дважды проиндексировать страховые пенсии в России в 2027 году.

    Около 20 трлн рублей будет направлено на обеспечение пенсий, страховых пособий и мер социальной поддержки в 2027 году через Социальный фонд. «В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки в 2027 году будет направлено через Социальный фонд порядка 20 трлн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

    Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. Первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции. В среднем страховые пенсии по старости за год вырастут суммарно примерно на 2,6 тыс. рублей.

    Бюджет Социального фонда на 2027 год предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме и в срок, а также комплексную поддержку семей с детьми, подчеркнули в Минтруда.

    Ранее Министерство финансов спрогнозировало средний размер пенсии по старости в 2027 году на уровне 29,9 тыс. рублей. А Министерство труда подготовило переход к автоматическому назначению таких выплат без заявлений граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года социальные пенсии россиян выросли на 6,8%.


    Комментарии (8)
    24 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение критика Соседова с лестницы
    Директор отеля в Нерюнгри опроверг падение критика Соседова с лестницы
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Музыкальный критик Сергей Соседов, скончавшийся накануне в якутском Нерюнгри, не падал с лестницы, а внезапно потерял сознание на ровной площадке, сообщил директор отеля «Дархан» Тамерлан Караев.

    «Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко», – рассказал руководитель гостиницы, передает РИА «Новости».

    По его словам, за полчаса до трагедии журналист шутил, курил и чувствовал себя прекрасно.

    Скорую помощь вызвали в ту же минуту, как гость потерял сознание. Медики прибыли оперативно, и четверо мужчин на носилках загрузили пострадавшего в машину. Известно, что Соседов приехал в Нерюнгри из Благовещенска после ночного переезда.

    Накануне сообщалось, что 58-летний журналист скоропостижно скончался. Он прибыл в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока», запланированного на 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный музыкальный критик Сергей Соседов скончался в Якутии.

    Мать покойного назвала причиной трагедии тяжелую травму головы из-за падения на лестнице.

    Родственники журналиста запланировали похороны на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине

    Ямпольская назвала нацистским запрет кричать по-русски в украинских роддомах

    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник президента России Елена Ямпольская осудила распространение во львовских больницах памяток, призывающих женщин контролировать речь во время родов и избегать русского языка.

    Подобные инициативы демонстрируют истинную суть киевских властей, считает Ямпольская, передает РИА «Новости». Политик отметила, что происходящее на Украине напоминает сюжет известного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

    «Такие методички, насколько я знаю, распространяются в отдельных роддомах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине», – сказала Ямпольская.

    Она добавила, что современные украинские подходы не укладываются в голове и копируют гестаповские практики. Ранее в Сети появились фотографии буклетов из медучреждений Львова, где будущим матерям советуют избегать русской речи во время родов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями поющих на русском языке украинских артистов.

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русской речи в чатах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Владимира Зеленского против русского языка неонацизмом.

    Комментарии (8)
    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

    Комментарии (9)
    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

    Комментарии (7)
    24 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    Минфин предложил включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов предложило включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе дивиденды и проценты от вкладов, при этом мера коснется не более 6% населения.

    Министерство финансов предложило включить дивиденды и проценты от вкладов в основную налоговую базу по НДФЛ, говорится на сайте ведомства.

    Инициатива стала частью бюджетного пакета, который правительство России рассмотрит на заседании в четверг. Документ также включает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

    «В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас такие доходы, включая операции с ценными бумагами и цифровыми правами, облагаются по ставкам 13-15%.

    В министерстве подчеркнули, что ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа его получения. Изменения затронут около 4 млн граждан, что составляет не более 6% населения.

    При этом поправки не коснутся доходов участников спецоперации, также предусмотрены преференции для малых вкладов до 1 млн рублей.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

    Комментарии (18)
    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

    Комментарии (16)
    Главное
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных
    Хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать выборы в России
    ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности
    Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов
    На учениях в Каспийском море погибли 14 казахских военных моряков
    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста
    Медведь растерзал женщину на собственном участке под Красноярском