МИД пообещал ответить на санкции ЕС против экс-главреда RT France

МИД: Москва даст надлежащий ответ на санкции ЕС против экс-главреда RT France

Tекст: Вера Басилая

«Свои нелегитимные рестрикции Совет ЕС обосновал тем, что Ксения Федорова является «российской медийной персоной, которая играет активную роль в распространении во Франции и Евросоюзе кремлевских нарративов», – следует из комментария Захаровой.

В министерстве подчеркнули, что за очередным актом политической цензуры скрывается стремление Парижа оправдать недавнее решение о выдворении журналистки из страны. По словам Захаровой, позорная для «продвинутого» Запада ситуация вокруг попрания законных профессиональных прав Федоровой, что прямо противоречит международным обязательствам Парижа и Брюсселя, показывает смехотворность притязаний «коллективного Запада» на некую «эталонность» защиты демократических свобод.

Дипломатическое ведомство призвало международные организации, включая ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, осудить эту акцию устрашения.

«Со своей стороны информируем, что на русофобские выпады соответствующих стран и их агрессивно настроенных блоков будет дан надлежащий ответ», – говорится в заявлении Захаровой.

Накануне Европейский союз ввел персональные санкции против бывшей главы RT во Франции Ксении Федоровой.

В августе Министерство иностранных дел России назвало высылку журналистки из страны актом расправы.

Весной против россиянки организовали агрессивную информационную кампанию.