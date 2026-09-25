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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня

    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35

    Минобороны Нидерландов: Бывших военных летчиков из KLM подготовят к полетам на F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

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    24 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Прокуратура Словакии признала законной передачу военной техники на Украину

    Генпрокуратура Словакии закрыла дело о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки критике премьер-министра Роберта Фицо, передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии официально признана законной.

    Генеральная прокуратура страны официально подтвердила закрытие расследования в отношении бывших властей, передает РИА «Новости».

    Поводом для прекращения разбирательства стало отсутствие доказательств причинения ущерба государству. Выяснилось, что срок эксплуатации вооружений истек, а ресурсов для их обслуживания не оставалось.

    Премьер-министр Роберт Фицо называл закрытие дела попыткой защитить прежнее руководство, однако надзорный орган опубликовал официальное опровержение. «В действиях отправленного в отставку и временно исполняющего свои обязанности правительства Словакии по передаче военной техники Украине не было состава преступления. Порядок действий и решения следователя полиции и прокурора Областной прокуратуры в Братиславе были правильными и соответствующими закону», – заявили в ведомстве.

    Братислава начала активно снабжать Киев оружием весной 2022 года, отправив систему противовоздушной обороны С-300. Через год словацкая сторона завершила поставку 13 истребителей МиГ-29 и части комплексов ПВО «КУБ. Ситуация изменилась лишь осенью 2023 года, когда новый кабинет министров полностью прекратил военную поддержку за счет государственных резервов.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Российские власти отмечали, что подобные действия мешают урегулированию кризиса и не способствуют началу мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего руководства страны за передачу истребителей.

    В феврале 2026 года прокуратура республики закрыла данные расследования за отсутствием состава преступления.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал отправку самолетов ошибкой прежних властей.

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    24 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    WSJ узнала о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Китай в связи с предполагаемыми ядерными испытаниями в ходе конфиденциальных переговоров, сообщили источники газеты WSJ.

    Администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале на фоне сомнений в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на ядерные испытания, заявили официальные лица США изданию Wall Street Journal (WSJ).

    Обсуждения проходили в кулуарах многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке (Марокко), где США оказывали давление на Китай, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний очень низкой мощности.

    Китай отрицает обвинения США, а последние требуют уведомлять Вашингтон перед проведением испытаний баллистических ракет.

    Ядерные ракеты были продемонстрированы на военном параде в Пекине в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Лидер США заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином, а тот призвал США к партнерству.

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    24 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение

    Оборонное агентство ЕС призвало страны ускорить перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно краткому изложению доклада ЕС, подготовленного для лидеров блока, Европейский союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы достичь своей цели – быть готовым к обороне к 2030 году.

    В своем первом ежегодном докладе о готовности обороны Европейское оборонное агентство заявило, что нынешние планы стран-членов ЕС «по всей видимости, не соответствуют» цели по заполнению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты, передает Reuters.

    «Для решения проблем, связанных с напряженной и ухудшающейся обстановкой в ​​сфере безопасности, а также с угрозой, исходящей от России, необходимо двигаться дальше и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы достичь оборонной готовности к 2030 году», – заявило агентство ЕС.

    В 2025 году лидеры 27 стран ЕС заказали этот доклад для оценки прогресса в их стремлении укрепить обороноспособность Европы.

    Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят доклад оборонного ведомства в Брюсселе, после чего он будет представлен лидерам блока.

    «Нынешний импульс и увеличение инвестиций пока не приводят к созданию достаточно боеспособных, устойчивых и совместимых сил, а также сохраняются критические пробелы в возможностях. Достигнутых на данный момент результатов, хотя и беспрецедентных, пока недостаточно», – сказано в предварительном резюме оборонного ведомства ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

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    24 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе

    Писториус сообщил о планах ФРГ производить ракеты для Patriot в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Германия предложила Соединенным Штатам развернуть на европейской территории производство ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о намерении разместить в Европе производство зенитных ракет PAC-3 для американских комплексов ПВО Patriot, передает РИА «Новости».

    По словам чиновника, соответствующее предложение уже направлено Вашингтону.

    «Речь идет о PAC-3, PAC-2 GEM-T, теоретически речь может идти и о системах Patriot… Это решение, которое мы не можем принять сами. Мы просто сделали предложение США», – сообщил Писториус после заседания комитета по обороне бундестага.

    Данный вопрос обсуждался с министром обороны США Питом Хегсетом во время недавнего визита Писториуса в Вашингтон. Окончательное решение остается за американской стороной.

    Даже если США согласятся, они не передадут союзникам контроль над ключевыми разработками, так как технологии новейшей ракеты РАС-3 принадлежат Lockheed Martin, отмечает Welt. Экспортные правила США жестко ограничивают передачу критически важных ноу-хау. На согласование процедур и строительство заводов уйдут годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов Бундесвера.

    Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.

    Корпорация Boeing также отказалась предоставлять третьим государствам технологии для создания головок самонаведения ракет PAC-3.

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    25 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о росте социального напряжения в Сумах

    В Сумах стало нарастать социальное напряжение

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали о нарастании соцнапряжения в Сумах, где в попытках мобилизовать убили местного жителя.

    «Растет социальное напряжение в г. Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом «Северяне» в Шосткинском районе продвинулись около Уланово и Толстодубово. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в посадках в районе Степок.

    В Сумском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы.

    На Харьковском направлении после освобождения Бузово штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь котла. С внешней стороны окружения активно работали артиллерия и авиация.

    На Великобурлукском направлении штурмовики освободили Хижняково и продвинулись в районе Резниково на 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине шесть регионов остались без света из-за повреждений инфраструктуры. Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза. ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

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    24 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией

    Польский дрон-разведчик Safran S-15 Patroller пролетел у границы Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный беспилотник Safran S-15 Patroller Польши совершил полет в непосредственной близости от границы с Белоруссией, долетев до погранперехода «Бобровники».

    Польский разведывательный дрон Safran S-15 Patroller был запущен недалеко от Варшавы, после чего направился к границе с Белоруссией. Аппарат продолжил полет на север, огибая границу в непосредственной близости от белорусской территории, передает РИА «Новости».

    Беспилотник пролетел до польского погранперехода «Бобровники», где траектория его движения стала хаотичной. После этого дрон развернулся и полетел в обратном направлении. Время вылета, предполагаемое время посадки и цели нахождения аппарата неизвестны.

    Safran Patroller S-15 – тактический беспилотник средней дальности, созданный французской компанией Safran для разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до шести-семи километров и передавать данные в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Месяцем ранее власти Польши заявили о готовности заблокировать все пограничные переходы на восточной границе.

    До этого в небе над Польшей в районе белорусской границы появлялся американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.

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    24 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Британская армия перешла на лошадей для защиты от дронов

    Британские военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Британские военные начали задействовать лошадей в разведывательных маневрах для скрытного передвижения в условиях повсеместного использования дронов.

    Британская армия начала использовать лошадей в военных учениях, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, пишет РИА «Новости».

    Животные передвигаются тихо, что делает их менее заметными для современных средств разведки с воздуха.

    «Отряды дворцовой кавалерии провели свои первые учения с участием лошадей в лесистой местности этим летом», – уточняет издание. Солдаты отрабатывали навыки оказания первой помощи животным и совершали разведывательные выезды на лошадях, которые ранее привлекались только к церемониям.

    Тренировки продолжились в сентябре. Военнослужащие учились незаметно подбираться к позициям условного противника. По словам одного из участников, всадникам удалось приблизиться к цели на 150 метров до того, как их заметили. Лошадь легко спутать с диким животным, а передвижение по пересеченной местности проходит практически бесшумно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные ранее испытали лошадей с камуфляжной окраской для скрытого передвижения.

    Власти страны зафиксировали двукратное увеличение числа происшествий с беспилотниками у военных объектов.

    Весной 2024 года несколько животных британской дворцовой кавалерии сбросили наездников во время учений в Лондоне.

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    25 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    В зону спецоперации поступили десятки тысяч антидроновых маскировочных пончо

    Более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо передали в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 50 тыс. маскировочных пончо «Нафаня» для снижения заметности военнослужащих и защиты от дронов применяется в зоне спецоперации, сообщили в компании-производителе Zavoz. Pro.

    Воронежская компания Zavoz. Pro направила в район боевых действий крупную партию средств защиты, передает ТАСС. «Воронежская производственная компания Zavoz. Pro более двух лет серийно выпускает маскировочное халат-пончо «Нафаня», предназначенное для снижения заметности военнослужащих, в том числе при наблюдении с беспилотных летательных аппаратов с использованием тепловизионной аппаратуры. За время производства в зону СВО было поставлено более 50 тыс. таких изделий», – заявили представители предприятия.

    Разработчики отметили, что «Нафаня» стала третьей модернизированной моделью в их линейке. В ней впервые применили систему вентиляции – специальную перфорацию для проветривания пространства под накидкой. Этот принцип доказал свою эффективность на практике и получил развитие в новых моделях «Древоч» и «Морок».

    Изделие предназначено для ситуаций, не требующих длительной защиты от тепловизоров или усиленной визуальной маскировки. Благодаря универсальности и доступной цене пончо стало одним из самых массовых продуктов компании и используется бойцами разных родов войск.

    Накидка выполнена из полипропилена со специальными пропитками. Она весит около 1,5 кг, имеет универсальный размер и подходит для людей ростом от 150 см до двух метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты украинских беспилотников безуспешно искали российских солдат в маскировочных пончо в Запорожской области. Военнослужащие использовали антидроновые накидки при освобождении поселка Зверево в Донецкой народной республике. Офицер Южной группировки войск сообщил о постоянной модернизации формы для выполнения специфических боевых задач.

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    24 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    Нидерланды решили создать лазерное оружие против дронов

    Нидерланды и австралийская EOS решили создать лазерное оружие против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Нидерландов и австралийская компания EOS договорились о совместной разработке высокоэнергетического лазерного оружия для борьбы с беспилотниками.

    Стороны намерены создать полноценное боевое средство защиты, которое станет дополнением к традиционным системам ПВО, передает РИА «Новости».

    Мощный лазер способен поражать беспилотники направленным лучом и не требует расхода боеприпасов, что делает его потенциально более эффективным и экономичным, отметили в оборонном ведомстве королевства.

    Партнеры также изучат возможность открытия производственной площадки в Нидерландах с опорой на европейские цепочки поставок. В случае успешного завершения разработки голландские военные планируют закупить партию таких лазерных установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское посольство заявило о бездоказательности обвинений Нидерландов по инциденту с беспилотниками в Германии.

    Летом Амстердам договорился с Киевом о совместном производстве дронов.

    В прошлом году голландские военные не смогли сбить беспилотный аппарат над своей авиабазой.

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    25 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Пентагон направил 500 млн долларов на лазерное оружие против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные выделят полмиллиарда долларов на производство боевых лазеров, способных перехватывать дроны и крылатые ракеты без расхода дорогостоящих зенитных боеприпасов.

    Министерство обороны Соединенных Штатов направляет 500 млн долларов на создание боевых лазерных установок, передает газета New York Post.

    Новое вооружение предназначено для ликвидации беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    Американские вооруженные силы уже задействуют лазеры в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в рамках ближневосточного конфликта. Кроме того, технология проходит тестирование на южной границе Соединенных Штатов в целях борьбы с наркокартелями. Применение лазерных систем обходится значительно дешевле запуска классических зенитных ракет и помогает экономить запасы боеприпасов, отмечает ТАСС.

    Современные установки, в том числе система HELIOS мощностью 60 кВт, размещаются в основном на военных кораблях из-за крупных размеров и высокого энергопотребления. Интересно, что управление некоторыми комплексами осуществляется при помощи модифицированных контроллеров от игровых приставок Xbox.

    Специалисты обращают внимание на определенные эксплуатационные ограничения нового оружия. Боевым лазерам необходима ясная погода для результативной работы, и в настоящее время им сложно отражать одновременные атаки групп беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США заключила контракт на поставку антидроновых лазеров на сумму 400 млн долларов.

    Министерство обороны ранее направило 86 млн долларов на разработку перспективных систем противовоздушной обороны.

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