Испания предложила разделить торговых партнеров Евросоюза на три уровня

Мадрид предложил внедрить трехуровневую систему классификации партнеров ЕС

Tекст: Мария Иванова

Инициатива призвана определить государства, подпадающие под категорию «сделано в Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

Разработка документа выявила разногласия: Франция настаивает на приоритете для 27 членов объединения, тогда как Германия требует включить других партнеров. «Для преодоления этого разрыва Испания предложила третий путь: «трехуровневый механизм» определения стран», – отмечается в материале.

Первый уровень должен включать непосредственно страны Европейского союза. Ко второму планируется отнести государства Европейской экономической зоны и надежных союзников, включая Британию. Третий уровень зарезервирован для стран, имеющих соглашения о свободной торговле с европейским блоком. Доступ к государственным контрактам и субсидиям будет зависеть от конкретного сектора экономики.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Стефан Сежурне позитивно оценил мадридскую инициативу. Ожидаемый закон о развитии промышленности позволит блокировать прямые китайские инвестиции свыше 100 млн евро в стратегически важные отрасли. Для получения государственной поддержки доля компонентов местного производства должна составлять не менее 70%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разработала масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.

Министерство коммерции КНР предупредило Брюссель о возможных ответных мерах из-за нового закона «Сделано в Европе».

Европейские компании выразили опасения из-за негативного влияния инициативы по приоритету местной продукции на экономику региона.