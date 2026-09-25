Tекст: Мария Иванова

Швейцарские избиратели в воскресенье решат на референдуме, стоит ли закреплять более строгое определение нейтралитета страны в конституции, пишет Politico.

Утвердительный ответ фактически лишит государство возможности вводить санкции против России без одобрения Совета Безопасности ООН.

Инициатива также запретит властям сотрудничать в военной сфере с такими альянсами, как НАТО, если только сама Швейцария не подвергнется нападению. Москва открыто поддержала проведение голосования.

«Это не голосование против нейтралитета – нейтралитет очень поддерживается – речь идет, что значит нейтралитет», – заявил профессор европейской политики Бернского университета Фабио Вассерфаллен.

С февраля 2022 года правительство страны в основном дублировало санкции Евросоюза против Москвы. Это вызвало недовольство сторонников более строгой интерпретации нейтралитета, что и привело к организации референдума.

Против предложения выступает швейцарское правительство и все основные политические партии, кроме Швейцарской народной партии. Опросы показывают, что почти две трети избирателей также не поддерживают инициативу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Швейцарии проголосуют в конце сентября за закрепление вечного вооруженного нейтралитета.

Швейцарская народная партия выступила инициатором дискуссий об отмене антироссийских ограничений.

Посол России в Берне Сергей Гармонин назвал присоединение к западным санкциям разрушением независимого статуса государства.