Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.
Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.
Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.