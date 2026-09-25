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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    Ле Пен предостерегла Запад от провоцирования «русского медведя»

    Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России, процитировав известное высказывание о русском медведе.

    Ле Пен выступила против эскалации отношений с Москвой. Она процитировала французского дипломата Шарля Мориса де Талейрана, предупредив о последствиях необдуманных действий, передает РИА «Новости».

    «Иногда возникает ощущение, что те, кто говорит, что мы уже воюем, хотели бы, чтобы мы воевали... Давайте не будем говорить об этих вещах с такой легкостью, с которой, как мы иногда слышим, о них говорят. Талейран говорил: «Я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно», – сказала она в интервью изданию Politico.

    Политик подчеркнула свое желание избежать ситуации, когда придется искать способы усмирить «русского медведя», поскольку Франция может не найти подходящего решения. Она также напомнила о ядерном статусе России и заявила о нежелании видеть Париж втянутым в конфликт с ядерной державой. В связи с этим Ле Пен высказалась за скорейшее завершение украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер фракции «Национальное объединение» заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    До этого в Кремле категорически отвергли обвинения Ле Пен в угрозах со стороны России.

    Ранее Марин Ле Пен предрекла начало третьей мировой войны в случае прямого вмешательства НАТО в украинский кризис.

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    24 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Франция подготовилась направить солдат на Украину после прекращения огня

    Europe 1: Франция готова направить военных на Украину после перемирия

    Tекст: Мария Иванова

    Франция готова направить своих военнослужащих на Украину сразу после установления там режима прекращения огня, сообщила французская радиостанция Europe 1.

    Франция может отправить своих военных на Украину сразу после установления режима прекращения огня, передает радиостанция Europe 1.

    Предполагается, что французские подразделения разместятся вдали от линии соприкосновения, где займутся охраной стратегически важных объектов, отмечает ТАСС.

    Основной целью их присутствия заявлены подготовка, оснащение и восстановление вооруженных сил Украины. При этом для обеспечения безопасности в воздушном пространстве планируется задействовать истребители Rafale.

    Отправка военнослужащих ожидается в рамках «коалиции желающих», к которой могут присоединиться и другие страны, направив свои контингенты. Точная численность сил пока не определена, однако радиостанция указывает, что речь может идти о нескольких тысячах солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной.

    Во вторник он сообщил о решении передать Киеву радары и ракеты.

    Французский лидер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом идеи энергетического перемирия на Украине.

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    24 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Алексея Мешкова от должности посла во Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Мешкова от должности чрезвычайного и полномочного посла во Франции и Монако.

    Сооветствующий документ уже размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». «Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации во Французской Республике и по совместительству в Княжестве Монако», – говорится в тексте указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Мешков сообщил о фактическом отсутствии полноценных отношений между Россией и Францией на протяжении четырех лет.

    В мае дипломат продемонстрировал французскому внешнеполитическому ведомству доказательства атак ВСУ на мирные объекты Донбасса.

    До этого глава российской дипмиссии назвал Париж одной из главных помех для достижения долгосрочного мира с Украиной.

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    24 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Евросоюз ввел санкции против бывшей главы RT во Франции Федоровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз ввел персональные ограничения против Ксении Федоровой, ранее возглавлявшей подразделение телеканала RT во Франции.

    Евросоюз внес бывшего руководителя французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В Брюсселе заявили, что деятельность журналистки якобы представляет собой «манипулирование информацией» и наносит ущерб демократическим процессам в Европе.

    Введенные ограничения предусматривают замораживание активов Федоровой. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС теперь запрещено любое сотрудничество с журналисткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России назвал высылку Федоровой из Франции актом расправы.

    В мае против журналистки организовали агрессивную пиар-кампанию.

    В июле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала уголовное преследование за распространение материалов RT в Европе.

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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

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    24 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и вице-премьер Иордании обсудили ближневосточный кризис в ООН

    Лавров и вице-премьер Иордании ас-Сафади обсудили ближневосточный кризис в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади провели переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась на полях Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В российском Министерстве иностранных дел сообщили подробности состоявшегося диалога.

    «Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на последствия беспрецедентной военной эскалации на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана», – рассказали на Смоленской площади. Дипломаты также уделили внимание ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

    Кроме того, участники переговоров затронули темы двустороннего сотрудничества. Стороны рассмотрели приоритетные задачи развития традиционно дружественных связей между Россией и Иорданией.

    Особое внимание было уделено итогам 7-го заседания межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, которое прошло в Москве 9-10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми.

    На полях Генеральной ассамблеи ООН российский министр обсудил кризис на Ближнем Востоке с главой МИД Египта Бадром Абдельати.

    В 2024 году руководители внешнеполитических ведомств России и Иордании призвали к скорейшему прекращению огня в секторе Газа.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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    25 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Макрон опроверг данные о предупреждениях ЦРУ о российских дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может оказаться под ударом беспилотника, как это было в аэропорту Лейпцига в начале августа, но пока страна не сталкивалась с подобным.

    «Но когда вы задаете мне вопрос, может ли это произойти, мой ответ-да», – приводит его ответ портал 20min.ch.

    Макрон также заявил, что ЦРУ «не информировало французские службы» о возможной атаке беспилотников на юг Франции, вопреки сведениям некоторых зарубежных СМИ.

    При этом он заявил, что Россия якобы рассматривает европейские страны как стратегическую цель из-за поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Макрон заявил о стремлении Парижа ускорить переговоры между Россией и Украиной. В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться. Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.


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    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

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    25 сентября 2026, 02:13 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного до 60% урана, в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

    «Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

    Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

    «Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

    Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.


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