Toyota и Subaru продолжили обслуживать автомобили в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Японская корпорация Toyota продолжает обслуживать автомобили, поставлять запчасти и проводить отзывные кампании в России, пояснили в ООО «Тойота Мотор» «Газете.Ru».

«Компания Toyota руководствуется основополагающим принципом «Клиент прежде всего» и продолжает предоставлять послепродажное обслуживание владельцам автомобилей Toyota и Lexus, чтобы обеспечить их безопасность. Клиенты могут обращаться в авторизованные дилерские центры Toyota и Lexus по вопросам технического обслуживания или специальных сервисных кампаний», – сообщили там.

ООО «Тойота Мотор» остается уполномоченным импортером деталей Toyota и Lexus, а также линейки запчастей и масел T-Parts&Oils. Распространение продукции осуществляется через официальную дилерскую сеть.

Японский концерн Subaru также продолжает в полном объеме обеспечивать российских клиентов запчастями и услугами сервиса. Работы по сервисному и гарантийному обслуживанию доступны во всех официальных дилерских центрах марки, а для клиентов действует программа лояльности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года японский автопроизводитель подтвердил прекращение экспорта новых машин в Россию.

Весной текущего года компания оформила отечественный товарный знак для продажи автомобилей Avensis.

За первые четыре месяца этого года реализация иномарок бренда в стране увеличилась почти в два раза.