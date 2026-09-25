Си Цзиньпин и Трамп определили новые правила мировой политики

Си Цзиньпин и Дональд Трамп достигли новых договоренностей в Вашингтоне

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, достигнув новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений, передает Xinhua.

Китайский лидер призвал перевести видение конструктивных отношений в реальные действия и найти правильный путь для взаимодействия двух крупных держав. Для Пекина и Вашингтона это означает работу в направлении сотрудничества, умеренной конкуренции и мирного сосуществования.

Экономические и торговые команды двух стран недавно провели новый раунд консультаций и достигли совместных договоренностей. Это стало хорошей новостью как для экономик обоих государств, так и для мировой экономики в целом.

Подобный подход может быть применен и к развивающимся сферам, таким как искусственный интеллект. Китай и США, будучи ведущими странами в этой области, должны использовать свои сильные стороны для сотрудничества, обмениваться мнениями о рисках и предотвращать злоупотребления технологиями ИИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин направился в США с первым за 11 лет государственным визитом.

В ходе поездки китайский лидер обсудил с Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Ранее весной главы двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные связи.