Лавров потребовал от Гутерреша расследовать провокацию в Буче

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России передал руководителю всемирной организации подробный доклад, передает РИА «Новости». Документ касается украинской провокации в Буче. Москва требует от секретариата детального изучения всех фактов случившегося.

«Не думаю, что для уходящего генсека ООН это была легкая и приятная встреча. За время пребывания в должности Гутерреш так часто пытался «вилять», пытаясь уйти от прямых оценок преступлений Киева, что собрался целый список вопросов, о которых Сергей Лавров не преминул напомнить генсеку на прощание», – отметил дипломат.

Представитель министерства добавил, что руководитель ООН скрывал имена погибших и игнорировал трагедию в Старобельске. Также он отказывал жителям Крыма в праве на самоопределение.

Весной 2022 года Министерство обороны России назвало опубликованные Киевом кадры очередной постановкой. Военное ведомство подчеркивало, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче.

Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководителя организации в нарушении принципа нейтралитета.