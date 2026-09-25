Любимова сообщила об увеличении посещаемости российских кинотеатров летом

Любимова: Посещаемость российских кинотеатров летом увеличилась на 33%

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, показатели посещаемости российских кинотеатров летом 2026 года составили порядка 27 млн зрителей. Это на 33% превышает данные за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

«Всего же летние месяцы 2026-го года привлекли в кинотеатры страны более 27 млн зрителей, обеспечив кассовые сборы на уровне 12,9 млрд рублей. Кинотеатральная посещаемость лета этого года превзошла показатель прошлого года на 33%», – рассказала министр.

С начала года аудитория отечественных кинозалов достигла отметки более 93 млн человек, а суммарные кассовые сборы составили 45,2 млрд рублей. За восемь с половиной месяцев 2026 года посещаемость выросла на 14 млн человек (плюс 18%) по сравнению с тем же периодом 2025 года, уточнила Любимова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российские кинотеатры посетили порядка 116 млн зрителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о превышении годовых кассовых сборов отметки в 50 млрд рублей.

Президент Владимир Путин отметил кратное увеличение доли отечественных фильмов в прокате.