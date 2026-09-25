В аэропорту Сочи 20 рейсов задержаны более чем на 10 часов

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно информации онлайн-табло, вылет и прилет 20 рейсов задерживаются на более чем десять часов. На вылет ожидают 11 самолетов, отправляющихся в Москву, Казань, Красноярск, Пермь, Тюмень, Челябинск и Омск, а также два борта в Самару и Екатеринбург, передает ТАСС.



На прилет задержаны девять рейсов из Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Перми и Самары, а также по два из Омска и Стамбула. Всего в расписании сдвинулось 55 рейсов, из которых 29 приходятся на вылет, а 26 – на прилет.

Как сообщили в Росавиации в Max, воздушная гавань уже второй раз за сутки приостанавливает обслуживание пассажиров.

Во вторник в Сочи временно ограничили доступ к пляжам и набережным из-за возникшей угрозы атаки морских беспилотников.

В начале сентября при ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек.