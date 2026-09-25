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    25 сентября 2026, 09:27 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 855 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки октябрьских фьючерсов на крупнейшем распределительном центре Европы потеряли более 3%, опустившись к отметке 855 долларов за тысячу кубометров.

    Утром в пятницу стоимость топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировала заметное снижение, передает РИА «Новости».

    К девяти часам по московскому времени показатель составил 855,6 долларов, хотя торги открывались небольшим ростом.

    Резкий скачок стоимости энергоносителей в Европе произошел ранее на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе котировки впервые за пять месяцев преодолели рубеж в 800 долларов, а в середине сентября ненадолго превышали 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого начался спад.

    При этом аналитики не исключают, что предстоящей зимой цены могут подняться выше 1200 долларов. Эксперты связывают такие прогнозы с проблемами заполнения европейских подземных хранилищ. По последним данным, их загруженность превысила 70%, что является самым низким показателем для конца сентября с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров

    Днем ранее стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF составила 844 долларов.

    В середине месяца котировки кратковременно превышали отметку в тысячу долларов.

    22 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа

    Молдавия захотела продлить права «Молдовагаза» на поставки газа в Приднестровье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии планируют продлить полномочия «дочки» Газпрома – совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» – по поставкам газа в Приднестровье.

    С таким предложением обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики Министерство энергетики страны, передает ТАСС. «Мы представили в НАРЭ предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании «Молдовагаз» до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля», – заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету. Он добавил, что компания обязана создавать резервы в размере 15% от годового потребления.

    Премьер-министр Василий Тофан отметил, что правительство ведет переговоры с «Молдовагазом» об обеспечении поставок в Приднестровье. По его словам, эти поставки оплачивают партнеры региона. Тофан подчеркнул, что в преддверии зимы необходимо гарантировать создание нужных запасов газа, при этом «Молдовагаз» обсуждает вопрос с основным акционером – Газпромом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Приднестровье согласилось на поставки голубого топлива через компанию «Молдовагаз». Позже молдавское правительство выделило непризнанной республике 3 млн кубометров газа в долг.

    После этого в регион поступила первая партия закупленного при поддержке России природного газа.

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    22 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовская государственная компания Ignitis договорилась с американским производителем EQT о ежегодных поставках сжиженного природного газа для покрытия 40% потребностей населения страны.

    Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

    «В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

    Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

    В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии

    Премьер Молдавии Тофан заявил о заключении контрактов на закупку румынского газа

    Tекст: Мария Иванова

    Молдавия подписала контракты с румынскими компаниями на поставку природного газа с месторождения в Черном море, сообщил премьер-министр республики Василий Тофан.

    Газ начнет поступать в 2027 году после введения в эксплуатацию проекта на участке Neptun Deep. Соглашения заключены с государственной газовой компанией Romgaz и OMV Petrom, передает РИА «Новости».

    Тофан уточнил, что закупочная цена будет зависеть от рыночной стоимости, но с учетом заранее оговоренной скидки.

    По данным премьера, реализация проекта Neptun Deep позволит Румынии удвоить объемы добычи газа, которые сейчас составляют 8–9 млрд кубометров в год. Это сделает страну крупнейшим производителем в Евросоюзе.

    В марте 2025 года Romgaz и OMV Petrom начали бурение первой скважины на румынском шельфе в 160 км от побережья для разработки месторождений Pelican Sud и Domino.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа.

    Во вторник экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики срочно начать переговоры с Россией.

    Ранее отмечалось, что Молдавия не справилась с высокими ценами на газ.

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    23 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили падение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения и достигли 856 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили темпы снижения, опустившись до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 844,3 доллара, снизившись на 2,8%. К 14:01 мск показатель достиг 855,6 доллара, что на 1,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а недавно ненадолго достигли 1000 долларов.

    Эксперты прогнозируют, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября заполненность подземных хранилищ газа превысила 70%, но остается на самом низком уровне для этого дня с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%.

    Накануне цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опустилась до 844 долларов.

    В понедельник котировки упали почти до 900 долларов.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    22 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов

    ICE: Биржевая стоимость газа в Европе упала до 844 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в ходе дневных торгов опустилась на три процента и составила 844 доллара за тысячу кубометров.

    Торги во вторник открылись на отметке 874,1 доллара, показав незначительный утренний рост, однако к середине дня котировки перешли к снижению. Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня в 869,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Рост стоимости энергоносителей в европейских странах начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые цены превысили 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60%.

    Волатильность котировок сохранялась на протяжении всех летних месяцев. По итогам июля расчетные цены достигли 637,5 доллара, а в августе показатель вырос еще на 17%, превысив 745 долларов.

    В начале сентября биржевая стоимость газа пробила отметку в 900 долларов, а неделей ранее кратковременно поднималась до тысячи долларов. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале дня стоимость энергоносителей на торгах поднялась до 885 долларов.

    Накануне биржевые котировки газа в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе цены на европейском рынке временно стабилизировались.

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    22 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Газпром предрек рост мирового спроса на СПГ к 2035 году

    Газпром: Мировой спрос на СПГ к 2035 году превысит 900 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировое потребление сжиженного природного газа к 2035 году увеличится до 900 млрд кубометров за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, спрогнозировали в Газпроме.

    Потребление сжиженного природного газа на мировом рынке увеличится в полтора раза по сравнению с показателями прошлого года, отмечает Газпром в Max. «По актуальным прогнозам, к 2035 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке превысит 900 млрд кубометров – это в полтора раза больше, чем в 2025 году», – сообщили в компании.

    Основными драйверами роста, считает газовый гигант, станут государства Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, наибольшее увеличение потребления ожидается в Китае и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Новатэк» оценила мировой спрос на СПГ к 2030 году в 750-800 млрд кубометров.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности обеспечить растущие потребности Китая в газе. А представитель корпорации Кирилл Полоус предупредил о высоких логистических рисках морского импорта сжиженного топлива.

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    23 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Премьер Молдавии призвал жителей страны молиться о теплой зиме

    Премьер Молдавии Тофан на фоне энергокризиса посоветовал молиться о теплой зиме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса обратился к верующим согражданам с просьбой просить высшие силы о мягкой погоде.

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан на фоне тяжелого энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой зиме, сообщает РИА «Новости».

    «Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима», – заявил Тофан. По его мнению, мягкая погода поможет гражданам справиться с высокими тарифами на отопление.

    Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству Сергей Иванов раскритиковал позицию премьер-министра. Депутат подчеркнул, что бесснежная зима приведет к массовой гибели зерновых культур и обернется настоящей катастрофой для фермеров.

    Ранее жители страны столкнулись с резким ростом цен на газ и электроэнергию. Министр энергетики Дорин Жунгиету предупредил, что в октябре ситуация останется крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парламент Молдавии утвердил введение чрезвычайного положения в энергетической сфере на 60 дней. Также во вторник президент республики Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению кризиса.

    Ранее глава министерства энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал очередное повышение тарифов на газ для населения в октябре.

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    23 сентября 2026, 09:02 • Новости дня
    GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум

    Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза показали рекордно низкий уровень

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в странах Евросоюза превысила отметку в 70%, но при этом показатель остался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По состоянию на 21 сентября европейские страны закачали в свои подземные хранилища 0,2 млрд кубометров газа. В результате общая заполненность достигла 70,14%, что на 15,58 процентного пункта ниже среднего значения на эту дату за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Представители Газпрома ранее предупреждали, что при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов к 1 октября не превысит 75%. Недостаток топлива на фоне высоких цен создает значительные риски для надежного обеспечения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Изначально регламент Еврокомиссии требовал от стран Евросоюза заполнить хранилища на 90% к 1 ноября. Однако из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель снизили до 80%, а позднее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен допустила смягчение норматива до 75% для отстающих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заполненность ПХГ в Европе осталась на историческом минимуме.

    Весной Газпром зафиксировал рекордно низкие объемы закачки топлива в европейские хранилища.

    В марте уровень запасов газа в странах ЕС снизился до 28,5%.

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    23 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 844 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале торгов в среду биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,8%, опустившись до 844 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открылись на отметке 844,3 доллара за тысячу кубометров, что на 2,8% ниже расчетной цены предыдущего дня (868,9 доллара), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе газовые котировки в Европе впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку 900 долларов, а в середине месяца кратковременно достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Несмотря на недавнее снижение, эксперты предполагают возможный рост стоимости газа зимой до 1200 долларов из-за низких темпов заполнения подземных хранилищ. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября заполненность хранилищ превысила 70%, но остается на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером накануне биржевая стоимость газа в Европе снизилась до 844 долларов за тысячу кубометров.

    Днем во вторник котировки достигали 885 долларов.

    В понедельник цены опустились до уровня около 900 долларов.

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    24 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Газпром сообщил о 90% готовности газопровода Белогорск – Хабаровск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство газопровода Белогорск – Хабаровск, который объединит две крупные газотранспортные системы на востоке России, вышло на финальную стадию, сообщили в Газпроме.

    Российский холдинг почти завершил прокладку магистрали, которая свяжет «Силу Сибири» с системой Сахалин – Хабаровск – Владивосток, передает ТАСС.

    «Для соединения Сахалин – Хабаровск – Владивосток и «Силы Сибири» Газпром прокладывает газопровод Белогорск – Хабаровск. В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 90%, выполнено технологическое присоединение к Сахалин – Хабаровск – Владивосток», – говорится в сообщении компании.

    В 2024 году Газпром приступил к строительству участка Белогорск – Хабаровск.

    В начале сентября текущего года министр энергетики Сергей Цивилев объявил о завершении подготовки к возведению газопровода «Сила Сибири – 2».

    Ранее глава газового холдинга Алексей Миллер назвал эту магистраль самым капиталоемким проектом в мире.

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    24 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 874 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевая стоимость газа на европейском рынке продолжает расти, приблизившись к отметке в 874 долларов за тысячу кубических метров на фоне опасений дефицита.

    Биржевые котировки на газ в Европе в четверг днем замедлили рост, поднявшись на 2,8% – почти до 874 долларов за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости»

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 869,1 долларов, прибавив 2,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    К середине дня показатель достиг 873,8 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена составила 3892 долларов. После заметного снижения котировки вновь пошли вверх на фоне конфликта на Ближнем Востоке в текущем году.

    Средние цены в марте подскочили почти на 60% к февралю, а по итогам августа достигли 745,4 долларов. В начале сентября стоимость преодолела отметку в 900 долларов. Эксперты не исключают, что зимой цена может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ, уровень которых, по данным Gas Infrastructure Europe, остается самым низким для этого времени года с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник котировки достигли отметки в 885 долларов.

    В середине сентября стоимость голубого топлива превысила тысячу долларов.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    «Газпром» возобновил подачу газа по трубопроводу «Сила Сибири»

    Транспортировка газа по «Силе Сибири» возобновлена после плановой профилактики

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» после успешного завершения планово-профилактических работ.

    Профилактические мероприятия на газопроводе были предусмотрены контрактом и проводились с 15 по 22 сентября, сообщает «Газпром».

    Отмечается, что работы выполнены в полном объеме и транспортировка газа сегодня возобновлена.

    В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и CNPC профилактика оборудования газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава компании Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.

    Весной холдинг сообщил о надежных поставках энергоносителей в КНР по «Силе Сибири».

    В прошлом году «Газпром» также обновлял рекорд суточных поставок в Китай по этому трубопроводу.

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    24 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

    Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедляется перед началом отопительного сезона, при этом некоторые страны уже начали расходовать запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

    Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

    При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

    В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

    Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.

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    24 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 878 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти достигнув отметки в 878 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 869,1 доллара. Позже показатель составил 877,5 доллара, пишет РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 850,1 доллара за тысячу кубометров.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе к 22 сентября превысила 70%. Однако это самый низкий уровень для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе замедлили падение. В тот же день котировки снизились почти на 3%.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опускалась до 844 долларов.

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