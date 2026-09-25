Стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 855 долларов

Tекст: Мария Иванова

Утром в пятницу стоимость топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировала заметное снижение, передает РИА «Новости».

К девяти часам по московскому времени показатель составил 855,6 долларов, хотя торги открывались небольшим ростом.

Резкий скачок стоимости энергоносителей в Европе произошел ранее на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе котировки впервые за пять месяцев преодолели рубеж в 800 долларов, а в середине сентября ненадолго превышали 1000 долларов за тысячу кубометров. После этого начался спад.

При этом аналитики не исключают, что предстоящей зимой цены могут подняться выше 1200 долларов. Эксперты связывают такие прогнозы с проблемами заполнения европейских подземных хранилищ. По последним данным, их загруженность превысила 70%, что является самым низким показателем для конца сентября с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров

Днем ранее стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF составила 844 долларов.

В середине месяца котировки кратковременно превышали отметку в тысячу долларов.