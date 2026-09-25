Мультфильм об исследователе Дальнего Востока капитане Невельском вышел в прокат

Tекст: Вера Басилая

Полнометражный анимационный фильм «Капитан Невельской и Земли Черного дракона» вышел в федеральный прокат 24 сентября, передает Минвостокразвития России.

Картина, созданная хабаровской студией «Мечталёт» при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ранее была представлена президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме.

Сооснователь студии Виталий Тен рассказал: «Из этой выставки мы много узнали о Геннадии Невельском. Особенно впечатлил тот факт, что он присоединил к России 30% ее современных территорий. На Дальний Восток в то время претендовали Англия и Китай, и тут появился человек, который стал для местных жителей проводником в русскую культуру. Его поддерживало всё коренное население. Конечно, такая история не могла нас не привлечь».

Создатели не стали снимать строго биографическое кино, а придумали самостоятельную приключенческую историю в жанре фэнтези. В центре сюжета – капитан Невельской и девочка Надя, противостоящие браконьерам. Художники проработали уникальный образ Дальнего Востока, объединив реальные пейзажи и стимпанк-эстетику. Главных героев озвучили Александр Коврижных и Элиза Мартиросова, а Олег Куценко подарил голос Ивану Крузенштерну и императору Николаю I.

Заместитель главы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева отметила, что фильм стал ярким примером развития креативной экономики региона. После кинотеатрального проката, который продлится около месяца, картину планируют выпустить на цифровых платформах и телевидении, а также продвигать за рубежом.

Ранее студия «Мечталёт» представила Владимиру Путину мультфильм о капитане Невельском на Восточном экономическом форуме.

Путин посетил эту хабаровскую анимационную студию во время рабочей поездки.