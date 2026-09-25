МВД: Мошенники склоняют россиян к преступлениям под предлогом помощи полиции

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленники используют манипуляции, убеждая граждан в благородности выполняемых заданий, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Аферисты могут утверждать, что действия направлены на помощь правоохранительным органам в поимке преступников или разоблачении коррупционеров.

«Сегодня человеку могут предложить совершить преступление под видом законного или благородного действия. Например, ему говорят, что он: «помогает полиции задержать преступников», участвует в «секретной операции», должен «вернуть украденные деньги», помогает разоблачить коррупционера», – пояснили в МВД.

Кроме того, преступники нередко предлагают легкий заработок. Жертве могут пообещать вознаграждение за простую подработку или попросить предоставить банковскую карту для проведения технической операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ведомство предупредило о вовлечении жертв телефонных аферистов в диверсионную деятельность.

Зарубежные кураторы вербуют молодых россиян для сбора фотографий стратегических объектов.

Злоумышленники также выманивают сбережения у детей с помощью специальных кодовых фраз.