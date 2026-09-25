Власти США захотели помочь Маску отменить многомиллионный европейский штраф

Минюст США: Вашингтон поможет Маску отменить многомиллионный штраф Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

Министерство юстиции Соединенных Штатов планирует поддержать Илона Маска в его стремлении отменить штраф на сумму свыше 136 млн долларов, наложенный Евросоюзом на платформу X, передает ТАСС.

Ведомство, выполняющее функции Генеральной прокуратуры, уже координирует свои действия с Госдепартаментом.

«Европейская комиссия предприняла неправомерную попытку расширить свои полномочия на американские компании, которые не находятся и не ведут деятельность в пределах ее юрисдикции. Мы не потерпим, чтобы Европейская комиссия злоупотребляла регулирующими полномочиями в попытке контролировать американские двигатели инноваций и экономического роста», – заявил помощник генпрокурора США Бретт Шумейт.

По оценке американской прокуратуры, действия Еврокомиссии и закон о цифровых услугах ЕС направлены против компании X, ее владельца и других не связанных корпораций. В ведомстве подчеркнули, что решение Евросоюза может привести к серьезным последствиям для крупных онлайн-платформ в секторе цифровых услуг.

Расследование в отношении X стартовало в декабре 2023 года. Еврокомиссия подозревает платформу в нарушении закона, обязывающего удалять запрещенный контент без решения суда. В январе 2024 года компанию обвинили в создании антисемитских материалов с помощью нейросети Grok, обязав хранить документы до конца 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение Акта о цифровых услугах.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал это решение нападением на американские технологические платформы.

В мае Илон Маск обжаловал данные финансовые санкции в Европейском суде юстиции.