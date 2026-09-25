Исследователь объяснил смысл посланий «Радиостанции Судного дня»

«УВБ-76»: Слова в сообщениях «Радио Судного дня» не несут смысловой нагрузки

Tекст: Дарья Григоренко

Специалист по радиомониторингу поделился подробностями работы таинственной частоты, передает РИА «Новости».

«Сообщения «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76), которую также называют «Жужжалкой», строятся по строгой схеме: позывной, цифровой код, кодовое слово и вновь цифровая последовательность, а на конце прием. При этом кодовые слова не несут прямой смысловой нагрузки. Шифр кроется исключительно в цифрах», – пояснил источник.

По словам исследователя, странные слова вроде «Фрицотютя» или «Мракощуп» служат лишь для идентификации типа сообщения или его получателя. Сама станция задействована в системе служебной связи. В периоды учений интенсивность передачи шифров значительно возрастает, так как дикторы тренируются обмениваться данными между несколькими передатчиками.

УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц с середины 1970-х годов. Из-за характерного монотонного сигнала она получила прозвище «Жужжалка». Конспирологи часто связывают этот объект с системой управления ответным ядерным ударом «Периметр», однако официального подтверждения данной теории не существует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа радиостанция УВБ-76 передала 19 сообщений за день.

17 августа радиостанция УВБ-76 передала в эфир сигнал «Атрий».

Ранее она выпустила загадочные послания со словами «пазогик» и «нужник».